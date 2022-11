Les Bruins libèrent le controversé Mitchell Miller

Face aux virulentes critiques à leur endroit, les Bruins de Boston ont fait marche arrière dans le dossier Mitchell Miller, en se séparant du joueur controversé, dimanche.

«Les Bruins de Boston ont pris la décision de se séparer de l’attaquant Mitchell Miller, et ce, dès maintenant», a mentionné le président de la formation du Massachusetts, Cam Neely, par voie de communiqué.

Les Bruins avaient initialement fait signé un contrat d’entrée de trois ans au défenseur, vendredi, malgré tout ce qui lui avait été reproché dans le passé.

Repêché par les Coyotes de l’Arizona au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2020, Miller s’était rapidement retrouvé sur le marché des joueurs autonomes lorsque son passé a fait surface dans les médias. L’Américain a en effet été reconnu coupable d’avoir intimidé et frappé un Afro-Américain souffrant de troubles de développement lorsqu'il était âgé de 14 ans. Il aurait entre autres lancé des insultes racistes.

«La décision d’offrir un contrat à ce jeune homme a été prise après de nombreuses considérations face à ce que nous savions, soit qu’à 14 ans, il a pris une mauvaise décision qui a mené à une condamnation pour mineurs, a ajouté Neely. Nous avions compris qu’il s’agissait d’un incident isolé et qu’il avait pris des actions sérieuses afin de changer. Basé sur ces faits, nous lui avons offert un contrat.

«En considérant de nouvelles information, nous croyons qu’il s’agit de la meilleure décision que de retirer cette option à Mitchell Miller de représenter les Bruins de Boston. Nous espérons qu’il continue de travailler avec des professionnels et des programmes d’aide afin d’accroitre son éducation et sa croissance personelle.»

L’organisation des Bruins a même indiqué qu’elle reverra sa façon de faire quand viendra le temps d’accorder des contrats à des jeunes joueurs qui souhaitent s’affilier à eux.

«Nous sommes désolés que cette décision ait assombri le travail incroyable des membres de notre organisation face à l’inclusion et la diversité. Nous continuerons de lutter contre toutes les formes d’intimidation et de racisme», a conclu Neely, tout en s’excusant de nouveau auprès de la jeune victime de Miller et sa famille.