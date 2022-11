Enfin la consécration du Dusty Baker

Parmi tous ceux qui célébraient chez les Astros de Houston, le gérant Dusty Baker est certainement l’un de ceux qui savouraient le plus ce triomphe en Série mondiale.

Baker, 73 ans, a dû attendre 25 saisons pour mener son club à la consécration. Cette réussite survient 41 ans après celle de 1981, alors qu’il était lui-même sur le terrain dans l’uniforme des Dodgers de Los Angeles.

«C'est juste de la pure joie et de la gratitude, a dit Baker samedi, selon le site officiel des ligues majeures. Je suis juste reconnaissant, vraiment, pour les épreuves que vous devez traverser pour en arriver là.»

Inspirer

La situation est en effet d’autant plus jubilatoire pour le Californien puisqu’il est passé tout prêt d’y arriver l’année dernière contre les Braves d’Atlanta, mais également en 2002 avec les Giants de San Francisco.

Historiquement, les équipes de Baker ont toujours eu de la difficulté à mettre un terme à leurs séries. Les matchs décisifs ne lui ont jamais souri. Mais malgré les déceptions qui se sont succédé, Baker n’a jamais baissé les bras. Au contraire, il croit même qu’elles ont contribué à prolonger son aventure dans le baseball majeur.

«Eh bien, j'y ai beaucoup réfléchi, a-t-il dit à propos de ses déboires du passé. J'ai essayé de ne pas m'y attarder, mais j'ai essayé d'avoir la foi et la persévérance, sachant qu'avec la bonne équipe, le bon personnel et tous les astres alignés, ça allait arriver. Si c’était arrivé il y a des années, je ne serais peut-être même pas là.»

Baker espère maintenant que sa résilience permettra d’ouvrir les yeux à ceux qui seraient tentés de baisser les bras devant l’adversité.

«Peut-être que ce n’était pas censé se produire [plus tôt] pour que je puisse, espérons-le, influencer la vie de quelques jeunes hommes et leurs familles et un certain nombre de personnes dans le pays en montrant que la persévérance et le caractère peuvent faire pour eux à long terme.»

De retour?

Plusieurs joueurs n’ont par ailleurs pas raté l’occasion de soulever l’importance de Baker dans cette victoire, qui aidera certainement l’organisation à mettre derrière elle le scandale des signaux volés lors de leur conquête de 2017.

«Dusty a consacré sa vie au baseball, a lancé le lanceur Lance McCullers fils. C'est une légende absolue. Quand il est arrivé ici en 2020 et que nous avons eu tout le scandale de la tricherie et que nous avons eu la COVID-19, il était une telle force stabilisatrice pour nous. Nous aurions aimé pouvoir le faire un peu plus tôt pour lui. Il le mérite vraiment.»

Baker arrive maintenant à la fin de son contrat. Sera-t-il de retour avec la formation texane? Baker ne s’est pas prononcé sur la question, mais a laissé quelques indices. «J’ai toujours dit que si j’en gagnais un, j’en gagnerais deux, a-t-il déclaré. Mais il fallait en gagner un d’abord.»