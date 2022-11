L’or pour le relais masculin

Le relais 5000 m du Canada a ramené les pendules à l’heure, dimanche, à l’occasion de la deuxième Coupe du monde la saison de patinage de vitesse courte piste disputée à Salt Lake City.

Médaillés d’or aux Jeux olympiques de Pékin en février dernier, le Canada avait dû se contenter du bronze la fin de semaine dernière à Montréal à l’occasion du coup d’envoi de la Coupe du monde. Aux commandes après deux dépassements, Pascal Dion avait chuté lorsque la glace avait cédé sous ses lames.

Cette fois-ci, le quatuor formé de Dion, Steven Dubois Jordan Pierre-Gilles et Maxime Laoun a pris le contrôle de la course de façon définitive avec dix tours à franchir pour filer vers la victoire devant la Corée qui avait enlevé l’or dans la métropole et la Chine.

«Ce n’était vraiment pas une journée comme on l’a voulu sur le plan individuel pour chacun des gars de l’équipe, alors c’était clair pour nous qu’on devait se reprendre au relais, a souligné Pierre-Gilles. Ça finit bien la compétition et j’ai extrêmement hâte aux prochaines étapes de la Coupe du monde.»

Le relais 3000 m a aussi bien fait avec une médaille d’argent. Le quatuor formé de Kim Boutin, Danaé Blais, Courtney Sarault et Renee Marie Steenge n’a cédé le pas qu’à la Corée. Steenge s’est retrouvée au premier rang avec quatre tours à franchir, mais la Corée est revenue en force.

«Je suis super contente de notre course, a mentionné Kim Boutin. Nous avons misé sur un nouvel ordre et tenté plusieurs choses. On s’était dit que si la course partait lentement, on allait monter en avant rapidement. C’est ce que nous avons faites et nous étions prêtes à attaquer.»

Des réponses à ses questions

Sur le plan individuel, Boutin était sereine comparativement à la semaine dernière à Montréal où elle s’interrogeait beaucoup. «Quand tu t’investis beaucoup dans un programme et que tu n’obtiens pas les résultats souhaités, c’est normal que tu sois déçue et que tu te poses des questions, a expliqué la quadruple médaillée olympique. J’ai beaucoup discuté avec les entraîneurs. Ils ont leur plan et ça me rassure.»

Médaillée d’or sur 500 m samedi, Boutin a terminé en 8e place de la finale B sur 10000 m, dimanche. «Je n’avais pas les jambes que je souhaitais, mais je me suis battue et j’ai appris des choses, a-t-elle souligné. Ces nouveaux outils me seront utiles plus tard dans la saison.»

Au lieu de prendre part au Championnat des Quatre Continents la semaine prochaine à Salt Lake City, Boutin rentrera à Montréal. «Je vais prendre du repos et m’assurer d’éliminer tous les résidus de fatigue, a-t-elle expliqué. Je ferai par la suite un cycle d’entraînement afin de me préparer pour les deux prochaines étapes de la Coupe du monde au Kazakhstan.»

Claudia Gagnon frappera en relève de Boutin au Championnat des Quatre Continents.

Deux médailles individuelles

À seulement sa deuxième Coupe du monde en carrière, Rikki Doak a remporté sa première médaille individuelle. La patineuse du Nouveau-Brunswick a mérité le bronze sur 500 m devançant tout juste sa coéquipière Danaé Blais qui a terminé au 4e rang. Pour Blais, il s’agissait d’une deuxième finale A en carrière sur 500 m après celle de Montréal, dimanche dernier.

De son côté, Courtney Sarault a remporté l’argent sur 1000 m. Il s’agit d’une première médaille individuelle cette saison pour la vice-championne du monde en 2021.

«Je suis tellement contente de ma performance. J’ai décidé d’arrêter de douter et de tout donner, et ça a payé. Ça fait du bien d’être de retour sur le podium.»