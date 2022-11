PGA : Russell Henley accroit son avance

L’Américain Russell Henley devra simplement éviter une catastrophe en ronde finale du Championnat World Wide Technology de la PGA, à Riviera Maya, au Mexique, lui qui s’est forgé une avance pratiquement insurmontable, samedi.

Après deux journées lors desquelles il a remis une carte de 63 (-8) en ouverture du tournoi, Henley n’a pas été en mesure de répliquer un tel pointage en troisième ronde, mais il a tout de même très bien fait, avec une carte de 65 (-6). L’athlète de 33 ans a calé six oiselets, lui qui n’a toujours pas commis un seul boguey ou pire après 54 fanions.

Il affiche ainsi un cumulatif de 191 (-22) et détient une avance confortable de six frappes sur ses deux plus proches poursuivants, ses compatriotes Will Gordon et Patton Kizzire.

Détenteur du quatrième rang, l’Irlandais Seamus Power a remis la meilleure carte de la journée, ayant frappé l’objet blanc 63 (-8) fois. En vertu de deux aigles et quatre oiselets, il a fait un bond de 18 places au classement et accuse sept coups de retard sur le meneur.

Du côté des Canadiens, Adam Hadwin a bien fait avec un pointage de 67 (-4) en troisième ronde. Il pointe à égalité au 27e rang, avec un cumulatif de 203 (-10). Pour sa part, Nick Taylor a joué un coup de plus que la normale de 71 et a chuté à égalité au 57e échelon, avec un total de 209 coups (-4).

Adam Svensson et Michael Gligic, eux, n’avaient pas été en mesure de se qualifier pour les rondes de la fin de semaine.

Une Japonaise en tête à la maison

Du côté de la LPGA, les Japonaises se sont imposées à la maison lors de la Classique Toto du Japon. Deux d’entre elles sont dans le top 3 après trois rondes.

Momoko Ueda a joué une ronde de 68 samedi, ce qui lui a permis de conserver sa première position (-14).

L’Écossaise Gemma Dryburgh a quant à elle bien fait lors de la troisième ronde en terminant avec une carte de 65, bonne pour la deuxième position à -13. Elle est suivie de près par une autre Japonaise, Miyu Yamashita (-12).

Rappelons que la maladie a contraint la golfeuse Maude-Aimée LeBlanc à renoncer vendredi à disputer le reste de la compétition après avoir éprouvé passablement d’ennuis durant la journée initiale du tournoi.