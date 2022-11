Mitchell Miller n’est pas le bienvenu

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a fermé la porte à la venue de Mitchell Miller dans l’organisation des Bruins de Boston.

Bettman a indiqué qu’il n’avait pas été informé par le président des Bruins, Cam Neely, avant la signature du défenseur.

Miller est ce hockeyeur que les Coyotes de l’Arizona ont repêché au quatrième tour de l’encan amateur de la Ligue nationale en 2020 et ensuite laissé aller. Celui-ci a été reconnu coupable d’agression à l’âge de 14 ans pour avoir frappé et intimidé un Afro-Américain aux prises avec des troubles du développement. Après sa sortie publique à ce sujet, les Coyotes ont renoncé à leurs droits sur l’athlète âgé aujourd’hui de 20 ans. Depuis, le principal intéressé a poursuivi sa carrière chez le Storm de Tri-City, dans l’USHL.

«Il ne viendra pas dans la LNH, il n’est pas éligible, a déclaré Bettman. Je ne suis pas en mesure de vous dire s’il sera éligible un jour.»

«Personne ne devrait penser en ce moment qu’il pourrait être éligible un jour et les Bruins comprennent le message présentement», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Mitchell Miller avait exprimé ses regrets dans un communiqué publié par les Bruins.

«Lorsque j’étais en huitième année, j’ai pris une très mauvaise décision et j’ai agi de manière immature, a-t-il indiqué. J’ai intimidé l’un de mes camarades de classe. Je regrette profondément cet incident et je me suis excusé auprès de cette personne. Depuis, je comprends mieux les conséquences de mes gestes, ce que j’étais incapable de saisir et de reconnaître sept ans auparavant. Je veux être un meilleur individu encore et contribuer positivement à la société.»

Les joueurs des Bruins en désaccord

Quelques heures avant un duel contre les Maple Leafs de Toronto, samedi soir, les patineurs de la formation du Massachusetts ont eu à répondre à des questions portant principalement sur la signature de Miller.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que rares sont les patineurs qui étaient en accord. Le capitaine Patrice Bergeron aurait même été consulté par l’état-major, à ce sujet, quelques jours avant que cela ne soit rendu officiel. Le Québécois a résumé sa pensée et celle de ses coéquipiers.

«La culture que nous avons bâti ici va à l’encontre de ce genre de comportement, a expliqué Bergeron, dont les propos ont été repris par le Toronto Sun. Nous sommes une équipe avec du caractère. Ce qu’il a fait est inacceptable et nous n’approuvons pas cela. Dans ce vestiaire, nous croyons en l’inclusion, la diversité et le respect.

«Si c’est le même gars qui entre dans ce vestiaire que celui qu’il était à 14 ans, il ne serait pas le bienvenu. Notre culture ne changera pas et c’est quelque chose dont je suis fier. Nous n’avons pas besoin de changer cela. Les changements doivent venir de l’individu.

«Ce sont des mots-clés valeurs fondamentales que nous avons, a ajouté Bergeron. Nous nous attendons à ce que les joueurs qui revêtissent cet uniforme face preuve d’intégrité et de respect. En espérant qu’il y ait une progression et du changement.»