L’Avalanche déferle sur la Finlande

L'Avalanche du Colorado pourrait difficilement être plus satisfaite de son périple de deux matchs à Tampere, en Finlande, elle qui a balayé cette mini-série contre les Blue Jackets de Columbus en enlevant les honneurs du second duel par la marque de 5 à 1, samedi.

Les hommes de Jared Bednar ont ainsi inscrit un total de 11 buts de l’autre côté de l’Atlantique, dans le cadre de la Série globale de la Ligue nationale de hockey, et n’en ont accordé que quatre. Ils avaient triomphé 6 à 3 la première fois, la veille.

«Quand tu obtiens quatre points [sur une possibilité de quatre] durant un voyage, tu peux dire que c’est un succès, a affirmé Artturi Lehkonen, dont les propos ont été repris par le site web du circuit Bettman. Ce fut un long périple pour nous, ça fera du bien de rentrer à la maison.»

L’ancien du Canadien de Montréal a profité de ce match dans son pays natal pour s’offrir un petit cadeau. Dès la 33e seconde du premier vingt, le natif de Piikkio a profité d’une descente à deux contre un avec Nathan MacKinnon pour compléter le jeu de ce dernier et donner le ton au match.

Auteur d’une superbe performance de quatre points la veille, le capitaine de l’Avalanche a continué d’alimenter ses coéquipiers dans ce duel, se faisant aussi complice des réussites de Martin Kaut et Devon Toews. Le défenseur Cale Makar a été tout aussi efficace, amassant également trois mentions d’aide.

«Tout le monde sait à quel point Nate est un bon joueur, a ajouté Mikko Rantanen, qui n’a noirci la feuille de pointage qu’une fois après l’avoir fait à quatre reprises la veille. Il peut fabriquer des jeux, il peut marquer, il défend bien, c’est un bon patineur et il joue bien en séries éliminatoires en plus. Je ne sais pas quoi demander de plus de la part d’un joueur de hockey. C’est très plaisant jouer avec lui.»

Logan O’Connor et Alex Newhook ont aussi déjoué Joonas Korpisalo. Le portier finlandais n’a pas réussi la meilleure performance de sa carrière devant ses partisans, cédant cinq fois sur 45 lancers. Il s’agissait d’un premier match pour lui cette saison.

«C’était plaisant de jouer, mais 5 à 1, c’est un résultat difficile à avaler, a indiqué Korpisalo. Nous avions besoin de ces points.»

À l’autre bout de la patinoire, Alexandar Georgiev n’a été déjoué que par Boone Jenner, en première période. Il a récolté la victoire en vertu de 31 arrêts.

Les deux formations profiteront de quelques jours de congé afin de revenir en Amérique du Nord, elles qui joueront chacune leur prochain match jeudi.