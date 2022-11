Le sacrifice de Crépeau donne la Coupe MLS au LAFC

Un revirement de situation n’attendait pas l’autre en finale de la Coupe MLS, samedi au Banc of California Stadium, et le Los Angeles FC a eu le dernier mot en tirs de barrage après une égalité de 3 à 3 face à l’Union de Philadelphie.

Lors de la séance après la prolongation, le gardien des favoris de la foule John McCarthy a lui-même bloqué deux des trois tentatives adverses, en plus de voir l’autre passer bien au-dessus du filet. Le portier a vécu un véritable conte de fées, lui qui était entré dans le match à la 117e minute de jeu, en remplacement au Québécois Maxime Crépeau qui venait d’être expulsé après avoir reçu un carton rouge, en plus de s’être gravement blessé sur la séquence menant au carton. Ces quelques minutes sur le terrain lui ont même valu le titre de joueur le plus utile du match.

McCarthy, natif de Philadelphie, s’est ainsi vengé de la meilleure des façons, lui qui a été un membre de l’Union de 2015 à 2018. Il s’était joint au LAFC à titre de joueur autonome avant le début de la campagne 2022.

Pour leur part, les tireurs du LAFC ont trouvé le fond du filet trois fois en quatre essais, grâce à Denis Bouanga, Ryan Hollingshead et Ilie Sanchez.

BUT BALE 3-3 LAFC -

L’équipe locale a toutefois eu besoin d’un petit miracle pour se rendre aux tirs de barrage. À court d’un homme, après le carton rouge à Crépeau, la formation californienne a vu celle de la Pennsylvanie prendre les devants 3 à 2 grâce à Jack Elliott, dans les arrêts de jeu de la deuxième période de prolongation. Toutefois, le joueur désigné Gareth Bale, entré à la 97e minute, n’avait pas dit son dernier mot. Il a semé l’hystérie dans le stade de son équipe en redirigeant habilement de la tête un relais de Diego Palacios derrière le gardien Andre Blake.

Les visiteurs avaient eux-mêmes eu besoin d’un petit miracle pour forcer la tenue de la prolongation. Le pointage était toujours de 1 à 1 dans les dernières minutes du temps réglementaire, grâce à des filets de Kellyn Acosta (LAFC) et Daniel Gazdag (Union), respectivement à la 27e et 59e minute. Jesus Murillo, à la 83e minute, semblait bien avoir réussi le but qui ferait la différence, mais deux minutes plus tard, Elliott a ramené les deux équipes à la case départ, avec son premier but du match.

Le sacrifice ultime de Crépeau

Gardien partant du LAFC pour ce match, Crépeau a tout sacrifié, au sens propre du terme, pour garder son équipe dans le match.

À la 116e minute, soit en deuxième période de prolongation, le Québécois a vu Cory Burke s’amener seul devant lui. Dans une tentative désespérée de garder son filet vide, il s’est jeté dans les jambes de l’attaquant adverse, le privant d’un filet certain, tout en écopant d’un carton rouge.

Crépeau n’a toutefois pas quitté le match par ses propres moyens, lui qui s’est gravement blessé sur la séquence. Une reprise de la séquence n’a d’ailleurs jamais été diffusée en raison des images choquantes. Crépeau a même dû être transporté sur une civière, sous les applaudissements de la foule, et tout semble indiquer que cette action le privera de participer à la prochaine Coupe du monde, qui débute à la fin du mois de novembre, au Qatar.

Même s’il était en ambulance, en direction de l’hôpital, Crépeau a pu célébrer un peu avec ses coéquipiers, qui ont fait un appel vidéo avec lui pendant qu’ils étaient encore sur le terrain.