Alexis Barrière ajoute un K.-O. à sa fiche

Le Québécois Alexis Barrière n’a pas mis de temps avant de passer le knock-out à Adam Braidwood, samedi au stade Louis-Philippe Gaucher, lui qui a eu besoin de moins d’un round.

Les deux combattants avaient affirmé quelques jours avant le combat qu’un K.-O. étaient la fin de combat la plus envisageable. Ils auront tenu leur promesse, puisque Barrière (8-0-0, 7 K.-O.) a vu l’arbitre mettre fin au pugilat après seulement 117 secondes.

Le champion canadien des poids lourds avait aussi indiqué qu’il devait imposer son rythme dès le premier round et éviter à tout prix les coups potentiellement dévastateurs de Braidwood (14-3-0, 13 K.-O.), en plus d’exploiter ses faiblesses, soit «son jeu de pied et sa défensive». Barrière n’a mis que quelques secondes afin d’étudier son adversaire, avant d’appliquer son plan de match à la lettre.

Le favori de la foule a ébranlé assez rapidement le natif de la Colombie-Britannique avec quelques bons coups sur la mâchoire, puis il lui a asséné le coup fatal, au plus grand plaisir des spectateurs.

Un titre mineur dans la mire

Lentement mais sûrement, Barrière se fait connaître au sein du monde de la boxe, lui qui était la tête d’affiche d’un gala de boxe pour la première fois après avoir combattu dans quelques sous-cartes des galas du Groupe Yvon Michel (GYM).

Après une année parfaite de quatre victoires en autant de tentatives en 2022, toutes acquises avant la limite de temps, l’athlète de 27 ans sera à la recherche d’un titre mineur en 2023.

Il avait d’ailleurs confié viser la ceinture chez les poids lourds de la NABO. Une telle victoire lui permettrait de «monter au classement et aller chercher des combats plus importants». Il a d’ailleurs réitéré ce souhait sur le ring, immédiatement après son combat.