Les Canadiens s'effondrent en troisième période

Les partisans du Canadien semblent désormais bel et bien vendus au concept que prône Martin St-Louis depuis son arrivée à Montréal : celui de prioriser le processus avant le résultat.

Samedi soir, au dernier son de la sirène, bien que le tableau indicateur affichait un pointage de 6 à 4 en faveur des Golden Knights de Vegas, nombreux sont ceux qui se sont levés pour applaudir la performance de leurs favoris.

«J’étais trop amer de la défaite pour m’en rendre compte. Mais ça démontre que les partisans étaient conscients qu’on affrontait une grosse équipe», a déclaré Nick Suzuki, élu deuxième étoile de rencontre.

Le capitaine du Canadien a lui-même fait sourire la foule en marquant ses septième et huitième buts de la saison. Cole Caufield, également avec son huitième de la saison, et Juraj Slafkovsky (3e) ont été les autres buteurs du Canadien

Encore une fois, Kirby Dach a gagné des points à la droite de Suzuki et Caufield. Le gros ailier a participé à leurs trois buts. Depuis que Martin St-Louis l’a promu au sein de la première unité, Dach a récolté sept points en quatre rencontres.

«Je suis surpris de voir qu’il s’adapte aussi rapidement à l’aile, a noté l’entraîneur-chef. Kirby est un bon fabricant de jeu. Il sait le faire avancer en choisissant la meilleure option. C’est une capacité que possèdent les bons joueurs. Ça aide Cole et Suzy.»

Un passage à vide

Vainqueur de 10 de leurs 12 premiers matchs, les Golden Knights n’avaient accordé plus de deux buts qu’à quatre occasions. La troupe de Martin St-Louis a réussi ce défi en déjouant Adin Hill à quatre reprises.

Devant le filet du Canadien, Jake Allen a fait face à un barrage de 42 tirs. C’était la septième fois de suite que Samuel Montembeault ou lui faisait face à au moins 30 tirs.

Le Canadien a connu un sérieux passage à vide au cours du deuxième vingt. À un certain moment, les visiteurs menaient 15 à 0 au tableau des tirs. Néanmoins, le Tricolore a chèrement vendu sa peau jusqu’à la fin.

«En deuxième, on avait de bonnes intentions et des options. Mais on n’exécutait pas nos jeux, a souligné St-Louis. Ça ne permettait pas à nos défenseurs de venir changer. On s’est trop entêté.»

«On a connu une poussée en fin de deuxième, ce qui nous a permis d’amorcer la troisième période de la bonne façon», a-t-il poursuivi.

En effet, Suzuki a marqué dès la première minute de l’engagement, le premier de trois buts des locaux au dernier tiers. Toutefois, les Knights ont fait mieux avec quatre buts.

Suspension à venir

Par ailleurs, Alex Pietrangelo est chanceux d’avoir pu quitter Montréal avec toutes ses dents. Le défenseur des Golden Knights a violemment été frappé par derrière par Josh Anderson près du banc des siens.

L’attaquant du Canadien a reçu un total de 17 minutes de punition sur la séquence.

«J’ai trouvé ça vraiment sale, s’est insurgé Marchessault, une fois de retour dans le vestiaire des visiteurs. Le Canadien ne voudrait pas qu’on parte après leurs joueurs étoiles.»

D’ailleurs, il ne serait pas surprenant qu’il écope d’une amende ou d’une suspension pour ce geste.

__________________________________________

TROISIÈME PÉRIODE

15:21 - BUT! Juraj Slafkovsky marque grâce à un tir sur réception à la suite d'une belle passe de Kaiden Guhle. Les Golden Knights mènent toujours 6-4.

BUT SLAFKOVSKY 6-4 -

13:16 - BUT! Jonathan Marchessault marque en avantage numérique sur une passe de Jack Eichel.

10:21 - BUT! Nick Suzuki marque son deuxième but de l'affrontement avec un lancer des poignets. Kirby Dach récolte une troisième aide.

BUT SUZUKI 3-5 CANADIENS -

10:08 - Josh Anderson est chassé du match pour avoir projeté Alex Pietrangelo contre la bande. Pietrangelo et Alec Martinez sont punis pour rudesse à l'endroit d'Anderson.

MISE EN ECHEC DOUTEUSE JOSH ANDERSON -

08:35 - BUT! Nicolas Roy marque son troisième but de la campagne en profitant de William Carrier comme écran et les Golden Knights mènent 5-2.

08:14 - BUT! Keegan Kolesar donne une priorité de deux buts aux Golden Knights pour la première fois du match avec une belle déviation.

04:35 - BUT! Reilly Smith redonne les devants aux Golden Knights avec son deuxième but de la rencontre.

Rielly Smith marque son deuxième du match et redonne l'avance aux Golden Knights -

02:53 - Jordan Harris est puni pour avoir accroché William Carrier.

00:56 - BUT! Nick Suzuki crée l'égalité 2-2 avec un tir parfait à la suite d'un bel échange avec Kirby Dach.

BUT SUZUKI 2-2 CANADIENS -

00:00 - Début du troisième vingt.

DEUXIÈME PÉRIODE

03:04 - Arber Xhekaj est chassé pour double-échec à l'endroit de Brett Howden.

02:24 - BUT! Reilly Smith redonne les devants 2-1 aux Golden Knights à la suite d'un très beau jeu de William Karlsson.

BUT_SMITH_2_1 -

00:00 - Début du deuxième engagement.

PREMIÈRE PÉRIODE

14:30 - Arber Xhekaj est Keegan Kolesar sont punis pour avoir jeté les gants, mais les deux hommes n'ont pas eu le temps de se battre puisqu'ils ont été séparés par les arbitres.

14:16 - BUT! Cole Caufield réplique moins d'une minute plus tard avec un tir parfait à la suite d'un superbe jeu de Kirby Dach.

BUT CAUFIELD 1-1 CANADIENS -

13:25 - BUT! Nicolas Hague marque son premier but de la campagne alors que son tir de la pointe dévie sur Jordan Harris devant le filet.

BUT HAGUE 1-0 GOLDEN KNIGHTS -

00:00 - Début de la rencontre.