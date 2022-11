Une visite marquante pour Mikko Rantanen

Mikko Rantanen a profité du passage de l’Avalanche du Colorado en Finlande pour visiter le Temple de la renommée du hockey de son pays avec Artturi Lehkonen, mercredi.

Le joueur étoile de l’Avalanche qui n’avait jamais visité les lieux a savouré le moment. Particulièrement impressionné, il a pu admirer quelques athlètes finlandais marquants comme Mikko Koivu et Teemu Selanne. Ce dernier trône au sommet de plusieurs statistiques de son pays. Selanne a joué 1451 matchs dans le circuit Bettman et a inscrit 1457 points, dont 684 buts.

«C'est cool, a dit Rantanen au site NHL.com. Ces joueurs-là sont ceux que j'admirais en grandissant. Ils sont des légendes de l'histoire du hockey finlandais. Ils ont eu des carrières extraordinaires dans la Ligue nationale et avec l'équipe nationale. C'est génial d'être ici pour la première fois.»

Toutefois, le gagnant de la dernière coupe Stanley n’a pas à rougir de ses performances jusqu’ici. À 26 ans, il connaît un très bon début de carrière, ayant déjà à son actif 419 points en 417 matchs. En revanche, une place parmi les grands de son pays ne semble pas tout à fait au cœur de ses préoccupations actuelles.

«Je ne sais pas. Ce serait génial, si j'ai une assez bonne carrière, d'avoir un jour ma place ici. Ce serait un honneur évidemment», a-t-il indiqué.

Gros weekend

Maintenant, il reste à voir si cette visite au Temple motivera encore plus les deux Finlandais lors des deux matchs contre les Blue Jackets de Columbus, vendredi et samedi. Leur équipe est arrivée à Helsinki, lundi. Rantanen a pleinement profité de sa semaine et c’est sans compter que ces rencontres étaient prévues à Tampere, située à moins de 200 kilomètres de sa ville natale, Nousiainen.

«Les derniers jours ont été plaisants, j'ai pu faire découvrir l'endroit au reste de l'équipe, a-t-il fait savoir. Mais il y a deux matchs importants qui approchent. Nous voulons commencer à y penser [...] et nous préparer pour la fin de semaine.»