Un partisan des Leafs écrit à la grand-mère du DG pour exiger son départ

Un partisan des Maple Leafs de Toronto a diffusé sur le réseau social Twitter une vidéo qu’il a envoyée à la grand-mère du directeur général Kyle Dubas pour lui expliquer pourquoi son petit-fils devrait perdre son emploi.

Visiblement peu impressionné par le travail du DG et par celui du président Brendan Shanahan, David I.W. s’est adressé directement à Marietta Dubas, comme l’a rapporté le quotidien «Toronto Sun». Dans la vidéo en question, laquelle est d’une durée de plus de deux minutes, le partisan présente calmement ses arguments. Il cite notamment les contrats accordés à John Tavares, Auston Matthews et Mitch Marner. Les trois attaquants occupent plus de 40% de la masse salariale des Maple Leafs.

«Marietta, le tweet présenté plus bas résume parfaitement l’incompétence de votre petit-fils depuis qu’il est le DG de l’équipe. J’ai davantage espoir de voir les Raptors en éliminatoires que les Leafs cette année.»

La grand-mère de Kyle Dubas n’a pas répondu au message.

Après 11 rencontres, les Leafs occupent la sixième place de la section Atlantique avec une récolte de 12 points. Toronto n’a pas franchi le premier tour des séries de la Coupe Stanley depuis 2004 et la dernière conquête du trophée par les Leafs remonte à 1967.