Nike se dissocie de Kyrie Irving

Le joueur de basketball des Nets de Brooklyn Kyrie Irving continue d’apprendre que ses gestes et ses paroles ont des conséquences, lui qui a vu la compagnie Nike mettre un terme à sa relation avec lui, vendredi soir.

La vedette de la formation new-yorkaise est plongée dans la tourmente depuis quelques jours, après qu’il ait fait la promotion d’un film en faveur des discours haineux et discriminatoires envers la communauté juive.

«Chez Nike, nous croyons que les discours haineux n’ont pas leur place et nous condamnons toutes les formes d’antisémitisme, a écrit la compagnie sportive, par voie de communiqué. Nous sommes attristés par la situation et l’impact que cela peut avoir sur quiconque.»

Nike a aussi mis un frein au lancement de la nouvelle paire de souliers signature à l’effigie d’Irving, «The Kyrie 8», initialement prévu le 8 novembre.

Irving a d’ailleurs été suspendu sans solde par l’organisation des Nets pour avoir échoué à s’excuser pour ses propos dans les derniers jours, et ce, même s’il en a eu l’occasion à plus d’une reprise.

Dans l’espoir de se racheter, sans doute, il a finalement publié un message afin de s’excuser sur ses réseaux sociaux, tard jeudi soir.

«À toutes les familles juives et les communautés qui souffrent et qui ont été affectées par ma publication, je suis sincèrement désolé de vous avoir causé ce mal et je m’en excuse», a-t-il rédigé.