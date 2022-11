Les Lions l'emportent en prolongation

Le Colisée Vidéotron n’a pas été une forteresse pour les Lions de Trois-Rivières depuis le début de la campagne, loin de là, mais l’équipe affiliée au Canadien de Montréal a finalement récolté un gain à domicile, vendredi, défaisant le Thunder des Adirondacks 4 à 3 en prolongation.

C’est donc dire que la cinquième fois aura été la bonne pour les Lions, qui n’avaient pu récompenser leurs partisans à leurs quatre premiers essais.

Alex Breton leur a d’ailleurs donné ce premier plaisir. Lors de la période supplémentaire, il a intercepté une passe adverse avant de s’amener seul devant le filet du gardien Isaac Poulter, qu’il a battu d’un tir rapide.

Par ailleurs, les attaquants Pierrick Dubé et Brennan Saulnier jouaient chacun leur premier duel de la campagne pour la formation de la Mauricie. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux patineurs ont eu des débuts à l’opposé.

Saulnier a été expulsé de la partie dès la première période pour avoir distribué une mise en échec dangereuse au défenseur Jeff Taylor, qui a quitté le match par la suite. Pour sa part, Dubé a touché la cible non pas une fois, mais deux fois. Il a d’abord brisé une égalité de 1 à 1 alors qu’il ne restait que 97 secondes à jouer au deuxième engagement. Puis, il a donné une avance de deux buts aux siens, dans les premières minutes du dernier tiers.

Malgré la victoire, les partisans trifluviens ont dû patienter avant de pouvoir célébrer un filet. Nicolas Larivière est le premier à leur avoir permis de le faire, avec moins de cinq minutes restantes à l’engagement médian.

Les Lions ont d’ailleurs bombardé le filet de Poulter à 44 reprises, qui a tout de même repoussé 40 de ces attaques.

À l’autre bout de la patinoire, Joe Vrbetic a été testé à 23 reprises. Il a cédé une première fois devant Jarrod Gourley, en début de première période, puis sur un tir de Patrick Grasso, en avantage numérique, un peu plus de deux minutes après la deuxième réussite de Dubé. Il a aussi permis à Noah Corson, encore avec l’avantage d’un homme, de forcer la tenue de la prolongation. Il a néanmoins récolté le gain en vertu d’une performance de 20 arrêts.

Les Lions auront la chance de bâtir sur cette performance avec un autre match à domicile, samedi, de nouveau contre le Thunder.

Sommaire

Prolongation

But Breton -

But: 1:47: Alex Breton profite d'un cafouillage du Thunder dans leur zone pour donner la victoire aux Lions.

3e période

20:00: Fin de la période. C'est l'égalité 3-3. Direction prolongation!

Corson créer l'égalité -

But: 16:57: Noah Corson ramène le pointage à égalité sur des passes de Shane Harper et Jake Ryczek. C'est 3-3.

Grasso joue au baseball! -

But:4:43: Patrick Grasso réduit l'écart sur un superbe jeu orchestré par Xavier Parent et Noah Corson. Les Lions mènent toujours 3-2.

Dubé inscrit son deuxième -

But:2:33: Pierrick Dubé marque son deuxième filet du match aidé de Anthony Beauregard et William Leblanc. C'est 3-1 en faveur des Lions.

00:00: Début de la période.

2e période

20:00: Fin de la période. Les Lions ont pris l'avance 2-1.

Les Lions prennent les devants -

But: 18:23: Pierrick Dubé marque son premier de la saison avec un laser en avantage numérique, sur des passes de Olivier Galipeau et Ryan Francis. Les Lions prennent les devants 2-1.

Les Lions créer l'égalité -

But: 15:28: Nicolas Larivière nivelle la marque aidé par Olivier Galipeau et Joe Vrbetic. C'est 1-1

00:00: Début de la période.

1re période

20:00: Fin de la première période. Le Thunder mène 1-0.

Saulnier expulsé -

14:01: À son premier match avec les Lions, Brennan Saulnier distribue une mise en échec dangeureuse. La mêlée éclate et Saulnier est expulsé de la rencontre.

Le Thunder frappe en premier -

But: 3:31: Jarrod Gourley ouvre la marque avec son deuxième filet de la saison, sur des passes de Colin Long et Jeff Taylor. Le Thunder prend l'avance 1-0.

00:00: Début du match

Avant-match

Les Lions n’ont pas le départ rêvé non plus, cela dit, avec une fiche d’une victoire, quatre revers et une défaite en prolongation. À leur dernier match, les hommes d’Éric Bélanger ont subi un revers de 3-1 aux mains des Growlers de Terre-Neuve.

Jusqu’ici, Anthony Beauregard, Colin Bilek et William Leblanc se partagent la tête de la colonne des pointeurs de l’équipe, ayant tous amassé trois buts et deux aides.