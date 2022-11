Les Leafs pas si bons que ça, selon Marchessault

Que se passe-t-il chez les Maple Leafs de Toronto en ce début de saison? En entrevue à JiC, l’attaquant des Golden Knights Jonathan Marchessault y est allé d’une analyse assez froide.

«Je pense qu’ils ont une bonne équipe, mais je ne pense pas qu’ils sont aussi bons que les gens le pensent», a-t-il résumé candidement.

Marchessault a rappelé que tant les joueurs que les formations dans leur ensemble peuvent peiner à combler les attentes année après année.

«Nous, on s’attendait à beaucoup de la part de notre club l’an passé et on n’a même pas fait les séries», a souligné le Québécois.

Marchessault, en vrac...

Sur Jack Eichel, qui revendique 13 points en 12 matchs

«L’an passé, les gens étaient impatients avec lui. Il faut se rappeler qu’il avait été opéré et il n’avait pas joué un match de hockey pendant un an de temps. C’est quand même difficile de revenir dans de telles situations. Au début de l’année, il a parti un peu plus mollo les premiers matchs, mais c’est vraiment une explosion offensive dans les sept ou huit derniers matchs. On est vraiment chanceux de l’avoir de notre bord.»

Sur Kirby Dach (et l’impact de Nick Suzuki sur lui)

«Il est jeune, mais il est vraiment, vraiment bon. Il peut être très physique et il protège sa rondelle. Quand tu as un joueur de centre comme Nick Suzuki, tu peux te permettre beaucoup d’affaires en tant qu’ailier. Je pense à Patrice Bergeron. On entend pas beaucoup parler des exploits de Patrice, mais on entend parler des buts de Marchand et Pastrnak. Ces gars-là font tellement de bonnes choses sur la glace qu’ils rendent tous les joueurs meilleurs. Je pense que ça aide beaucoup un gars comme Kirby Dach de jouer avec Suzuki.»

