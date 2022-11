Les débuts de Beaudin gâchés

Le Rocket de Laval est encore passé bien près de vaincre les Marlies de Toronto, mais leurs rivaux ont signé une deuxième victoire en quelques jours à la Place Bell en l’emportant 5 à 4 en prolongation grâce à un triplé de Logan Shaw, vendredi soir.

Celui qui a porté l’uniforme du Canadien de Montréal pour 30 rencontres en 2017-2018 a brisé l’égalité en temps supplémentaire, alors que Justin Barron prenait place au banc des punitions. Il s’agit d’un dénouement crève-cœur pour le club-école du Tricolore, qui avait nivelé la marque avec deux buts tardifs.

• À lire aussi: Kotkaniemi frappe sournoisement Dahlin en plein visage

• À lire aussi: Logan Mailloux continue de gagner des points à London

Avec le deuxième de Shaw, les Marlies ont pris une avance de 4 à 2 avec un peu moins de cinq minutes à faire en troisième période. Rafaël Harvey-Pinard et Xavier Simoneau ont toutefois envoyé tout ce beau monde en prolongation.

Jesse Ylonen, buteur au premier vingt, a été l’attaquant le plus productif de Laval avec une récolte de trois points. Lucas Condotta a complété la marque.

Premier match pour Beaudin

Ce match marquait les débuts dans l’uniforme du Rocket du défenseur Nicolas Beaudin. L’ancien de l’organisation des Blackhawks de Chicago a été acquis le 26 octobre en retour de l’attaquant Cam Hillis.

Il a dirigé un tir vers la cage adverse, mais s’est surtout rendu coupable d’une pénalité coûteuse en deuxième période. Alors qu’il était au cachot pour avoir donné un coup de bâton, Shaw a inscrit un but en avantage numérique.

Beaudin remplaçait en quelque sorte l’arrière William Trudeau dans la formation, ce dernier étant blessé au haut du corps. Le Rocket a confirmé que lui et les attaquants Alex Belzile et Nate Schnarr ne joueraient pas non plus samedi en raison de blessures.

Cayden Primeau a cédé cinq fois sur 32 lancers, tandis que Dylan Ferguson, pour Toronto, a effectué 36 arrêts.

Après 10 rencontres, les hommes de Jean-François Houle montrent une fiche de 2-6-2. Les Marlies les avaient d’ailleurs vaincus 7 à 4, mercredi. Le Rocket tentera de retrouver le chemin de la victoire samedi, face aux Phantoms de Lehigh Valley.