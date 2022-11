Les Bruins embauchent un joueur controversé

Le défenseur Mitchell Miller a signé vendredi un contrat d’entrée de trois ans avec les Bruins de Boston, qui ont fait le pari de voir le hockeyeur mettre de côté ses problèmes du passé pour de bon.

Miller est ce hockeyeur que les Coyotes de l’Arizona ont repêché au quatrième tour de l’encan amateur de la Ligue nationale en 2020 et ensuite laissé aller. Celui-ci a été reconnu coupable d’agression à l’âge de 14 ans pour avoir frappé et intimidé un Afro-Américain aux prises avec des troubles du développement. Après sa sortie publique à ce sujet, les Coyotes ont renoncé à leurs droits sur l’athlète âgé aujourd’hui de 20 ans. Depuis, le principal concerné a poursuivi sa carrière chez le Storm de Tri-City, dans l’USHL.

«Lorsque j’étais en huitième année, j’ai pris une très mauvaise décision et j’ai agi de manière immature, a-t-il rappelé dans un communiqué des Bruins. J’ai intimidé l’un de mes camarades de classe. Je regrette profondément cet incident et je me suis excusé auprès de cette personne. Depuis, je comprends mieux les conséquences de mes gestes, ce que j’étais incapable de saisir et de reconnaître sept ans auparavant. Je veux être un meilleur individu encore et contribuer positivement à la société.»

Un privilège

Aussi, il a convaincu Boston par ses efforts pour s’améliorer.

«Représenter les Bruins constitue un privilège que nous prenons au sérieux en tant qu’organisation, a pour sa part mentionné le président du club, Cam Neely. Le respect et l’intégrité sont des traits de caractère que nous nous attendons à voir chez nos joueurs et employés. Avant de faire signer Mitchell, nos groupes aux opérations hockey et aux relations avec la communauté ont passé du temps avec lui dans les dernières semaines afin de mieux comprendre quelle personne est-il et en apprendre plus au sujet de son erreur significative à l’école. Pendant cette période d’évaluation, Mitchell a reconnu son comportement inacceptable et prouvé son engagement à travailler avec plusieurs organisations et professionnels.»

Miller a obtenu du succès sur la patinoire la saison passée, récoltant 39 buts et 44 mentions d’aide pour 83 points en 60 sorties, tout en conservant un différentiel de +43.