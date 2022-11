Fort d’une performance de 33 arrêts contre les Jets jeudi soir, le gardien des Canadiens Samuel Montembeault a encore impressionné, malgré la défaite de 3-2 en prolongation.

Vendredi, c’est son ancien coéquipier Mathieu Perreault qui lui lançait des fleurs, à «la Poche Bleue le midi».

«J'étais content pour mon "chum" Montembeault qui a "goalé" une grosse troisième, qui a littéralement volé un point pour les Canadiens, selon moi», a-t-il lancé au sujet du Québécois de 26 ans, qui en est à deux victoires, une défaite et un revers en prolongation depuis le début de la saison.

«Il est en voie de se mériter plus de départs», a ajouté Perreault.

«J'aurais le goût de le faire rejouer au prochain match pour voir s'il est capable de le faire deux matchs de suite (...) j'aime comment il joue, j'aimerais le revoir au prochain match», a-t-il ensuite lancé.

Suzuki, la «bougie d’allumage»

Perreault a aussi de bons mots à l’endroit du capitaine Nick Suzuki, qui a encore offert une robuste performance, jeudi.

«C’est la bougie d'allumage pour le Canadien en ce moment», a observé l’ancien attaquant du Tricolore.

«Son but (de jeudi soir) a de la finesse, mais en même temps, il fonce droit au filet, il se fait plaquer, rentre dedans, a-t-il analysé. Il faut que tu aies la "drive" pour le faire, il aurait pu avoir peur de couper au filet et prendre un tir du revers à l'extérieur. Mais il a décidé de rentrer, prendre la mise en échec pour marquer. C'est payer pour faire le jeu, c'est ce que tu veux voir de ton capitaine.»

Suzuki et son ailier Cole Caufield, fraîchement nommés gagnants de la Coupe Molson pour le mois d’octobre, ont participé à 47% des buts de l’équipe depuis le début de la saison. C’est très bien pour eux... mais c’est un peu moins bon pour le reste des attaquants du club.

«Si tu veux gagner des matchs, Nick et Cole vont avoir besoin de soutien à certains moments (...) sur une saison de 82 matchs, si le Canadien veut jouer en haut de .500 et s'approcher de pouvoir espérer une place en séries, ça va en prendre un peu plus de la part du reste de l'alignement, a indiqué Perreault. De marquer, oui, mais aussi avoir de bonnes présences, créer du "momentum". On l'a vu un peu hier, mais il n'y en a pas encore assez.»

S’il a apprécié le boulot abattu par Kirby Dach aux côtés de Suzuki et Caufield, jeudi soir, Perreault aimerait néanmoins voir le jeune Juraj Slafkosvky obtenir sa chance à leurs côtés d’ici la fin de la saison.

Voyez le segment en vidéo principale.