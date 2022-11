Enfin une première victoire pour Verlander

Il y a peu de choses que le lanceur des Astros de Houston Justin Verlander n’a pas accomplies durant sa carrière de 17 saisons. Il a toutefois vécu une première, jeudi, en récoltant son premier gain en Série mondiale.

Âgé de 39 ans, l’artilleur avait pourtant amorcé huit matchs en pareilles circonstances avant le cinquième duel de la série contre les Phillies de Philadelphie.

«Je peux finalement dire que j’en ai une, a clamé Verlander au terme de la victoire de 3 à 2 des siens, lui dont les propos ont été repris par le site du baseball majeur. C’était l’un des meilleurs sentiments de ma carrière. J’aime vraiment ces gars-là, j’aime cette équipe.»

«Tellement de gens ont contribué à cette victoire. Ils se sont regroupés autour de moi et ils étaient presque aussi heureux que moi. C’est un sentiment tout simplement incroyable.»

La soirée s’était toutefois bien mal amorcée pour Verlander, qui a accordé un circuit en solo à Kyle Schwarber, sur son deuxième lancer du match seulement. Il a toutefois été en mesure de se reprendre et a quitté le monticule après cinq manches, n’ayant donné qu’un point sur quatre coups sûrs et autant de buts sur balles, faisant mordre la poussière à six adversaires.

«Tu dois seulement te dire : "OK, j’ai déjà donné des circuits au premier frappeur d’un match dans ma carrière, alors voyons ce que je peux faire"», a ajouté Verlander.

«Il a été dans le trouble à quelques reprises, a pour sa part indiqué le gérant de l’équipe, Dusty Baker. Je me rappelle que mon ancien coéquipier Tommy John me disait toujours qu’un bon lanceur pouvait se sortir du trouble deux fois, un excellent lanceur trois fois et un lanceur moyen peut-être une fois.»

Les Astros bénéficieront désormais de deux tentatives pour remporter la Série mondiale, chaque fois au Texas. Ils auront cette première chance samedi.

Générer de l’attaque

Les Phillies ont donc le dos au mur et n’auront plus le droit à l’erreur. S’ils souhaitent forcer au moins la tenue d’un septième et ultime match, ils devront trouver un moyen de débloquer offensivement.

À leurs deux derniers duels, ils n’ont été en mesure que d’inscrire deux maigres points, étant même victimes d’un match sans point ni coup sûr. La formation de la Pennsylvanie avait pourtant conclu la campagne au septième rang du baseball majeur pour le nombre de points marqués, avec 747.

«Nous devons être en mesure de rebondir offensivement, a mentionné Schwarber. Je ne pense pas que quiconque croit autant en ce groupe que nous. Ce sera un gros défi. Nous nous devons seulement de jouer un retrait à la fois.»

«Personne n’a dit que ce serait facile. Nous avons passé plusieurs épreuves cette saison pour être dans la position que nous sommes. Je crois que vous verrez une équipe très résiliente et nous jouerons jusqu’à la fin.»