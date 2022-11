Canucks: Un trio européen qui fait des flammèches

Les Canucks de Vancouver ont recommencé à gagner et leur jeune attaque semble avoir retrouvé ses lettres de noblesse. Jeudi soir, dans une victoire de 8 à 5 sur les Ducks d’Anaheim, c’est le trio d’Elias Pettersson qui s’est démarqué en compagnie de deux nouveaux coéquipiers.

Le Suédois et les Russes Ilya Mikheyev et Andrei Kuzmenko ont fait la pluie et le beau temps en terminant avec 10 points. Si Pettersson a disputé l’un de ses meilleurs matchs en carrière en récoltant cinq points, Kuzmenko a inscrit le premier tour du chapeau de sa carrière.

«Ce trio ne fera que s’améliorer, a projeté l’entraîneur-chef Bruce Boudreau, selon le réseau Sportsnet. “Kuzie” s’améliore de match en match des deux côtés de la patinoire. Je crois qu’il peut encore faire mieux. Je crois que Mikheyev gagne en confiance dans un rôle offensif, parce que, rappelons-le, il était un gars de troisième trio avec les [Maple Leafs de Toronto] et il n’avait pas ce rôle. Il en profite. J’espère que nous pourrons les garder ensemble et qu’ils resteront aussi dynamiques qu’ils l’étaient ce soir [jeudi].»

Même s’il amorce déjà une cinquième saison au sein du circuit Bettman, Pettersson est le plus jeune de cette unité, lui qui aura 24 ans le 12 novembre. L’ancien vainqueur du trophée Calder a corroboré les propos de son entraîneur.

«Ça va de mieux en mieux chaque match. Je n’avais pas joué avec eux avant cette saison, alors plus nous jouerons, plus nous nous connaîtrons et saurons où sont les autres [sur la glace]», a expliqué celui qui compte 15 points en 11 matchs.

Un nom à retenir

Kuzmenko, un ailier gauche de 26 ans, s’est amené cette année en provenance de la Ligue continentale de hockey (KHL). Il voudra sans doute suivre le même genre de parcours que ses compatriotes Artemi Panarin et Kirill Kaprizov, qui ont rejoint la Ligue nationale de hockey (LNH) tardivement, mais qui sont rapidement devenus de grandes vedettes.

Il n’a eu besoin que de 11 rencontres pour inscrire un premier triplé. Marqueur régulier en Russie, il a mentionné n’avoir néanmoins réussi que trois tours du chapeau ces six dernières saisons.

«Ça veut dire que je commence à me sentir très bien ici. Je commence à comprendre le jeu, les règles de la LNH, et je veux continuer comme ça», a-t-il dit grâce à son traducteur, son coéquipier Vasily Podkolzin, selon le site web de la ligue.

C’est en troisième période que Kuzmenko a chaque fois touché la cible. Il a ajouté le but vainqueur et le filet d’assurance en exactement deux minutes, en fin d’engagement.

«Quand il a marqué, je ne pensais pas que c’était un tour du chapeau, et ensuite j’ai vu les chapeaux qui volaient et nous étions vraiment très heureux pour lui, a raconté Pettersson, qui s’est fait complice sur chacune des réussites de son compagnon de trio. Il a travaillé très fort. C’est une nouvelle ville et langue pour lui, alors je suis content pour lui.»