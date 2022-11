Pascale St-Onge, la ministre qui ose dénoncer

La politicienne Pascale St-Onge est l’invitée de la semaine du balado «Femme d’Hockey», animé par Isabelle Ethier.

Femme aux multiples talents et intérêts, elle discute de sa mission en tant que ministre fédérale des Sports, de la situation à Hockey Canada, de la place des sports féminins et du manque criant de financement.

Animée par le besoin de se dépasser et de dire les vraies choses, elle nous fait même une confession. Une belle façon de découvrir cette Québécoise déterminée et engagée. Regardez l’épisode complet dans la vidéo ci-dessus. Ou écoutez-le ici:

Elle-même une ex-athlète, la députée de Brome-Missisquoi a comme objectif de s’assurer que les sportifs aient «tous les outils pour assouvir leur passion et aller au bout de leurs rêves».

«On a besoin de modèles comme eux comme société. Le sport est rassembleur. Le sport et la culture sont deux domaines souvent sous-estimés qui occupent une place tellement importante dans nos sociétés, souligne-t-elle. C’est ce qui me "drive" dans mon travail.»

«Je veux surtout que les athlètes puissent s’épanouir. Je l’ai vécu comme athlète : les belles performances sportives nous forment comme humain. Ça donne confiance en soi et ça permet de développer une belle discipline et de savoir qu’on peut se dépasser même quand c’est difficile. Ça me désole de voir autant d’athlètes qui ont vécu des expériences négatives. Je pense à vous tous les jours lorsque je prends des décisions.»

Un étrange paradoxe

L’une de ses principales préoccupations est l’iniquité entre les sexes. «Il y a beaucoup d’iniquité dans le système, reconnaît-elle. Il faut que les commanditaires investissent davantage dans le sport féminin. Il reste encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire.»

Elle cite l’exemple des joueuses de l’équipe canadienne de hockey féminin qui «font face à de l’adversité pour pratiquer leur sport alors qu’elles nous représentent depuis tant d’années de brillante façon sur la scène internationale».

Elle se réjouit cependant de constater un engouement grandissant.

«Il faut rendre le sport plus accessible aux filles et aux femmes en général. On a de plus en plus de modèles. D’ailleurs, aux derniers Jeux olympiques, plus de femmes que d’hommes ont remporté des médailles pour le Canada. Il y a de plus en plus d’engouement, c’est encourageant pour la suite.»

*** À noter que cette entrevue a été réalisée avant la démission en bloc du conseil d’administration de Hockey Canada, le 12 octobre.

SOMMAIRE DU BALADO:

On parle hockey (01:43)

Retour sur certains moments reliés au hockey:

Comment le hockey est-il entré dans ta vie?

Être joueuse, tu serais à quelle position?

Quel genre de joueuse serais-tu?

Si je te donnais l’occasion de rencontrer une personnalité, ce serait qui et pourquoi?

Qu’est-ce qui nourrit ta passion?

Comment peut-on, en tant que gouvernement, faire pression pour amener des changements auprès de Hockey Canada?

Tirs de barrage (13:22)

Segment où Isabelle pose plusieurs questions à son invitée:

Hot-dog steamé ou toasté?

Yoga ou pilates?

Voyage touristique ou de repos?

Changer le passé ou voir le futur?

Coupe Stanley ou médaille olympique?

Condo ou maison?

Bateau ou moto?

Place aux femmes (14:40)

Soulevons les enjeux et la place des femmes dans le sport.

Qui est la femme de hockey qui t’inspire : la joueuse, la journaliste sportive ou la femme de hockey?

Comment, en tant que responsable des sports, peux-tu faire une différence dans le financement sportif pour les femmes?

La passe sur la palette (22:15)

Quel a été le moment, la personne ou l’organisation qui a fait une différence dans ta carrière?

À quelle personne ou à quel organisme ferais-tu une «passe sur la palette» aujourd’hui?

Échos de vestiaires (26:53)

Nouveau segment où Isabelle demande à son invitée de nous raconter une anecdote.

