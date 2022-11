Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Pat et Kevin reviennent sur l’enquête qui est enfin terminée à AEW, avec le retour de Kenny Omega et des Young Bucks, au grand dam du clan Punk.

De plus, les deux animateurs discutent des états financiers de la WWE, de Kevin Owens à Denis Lévesque, du PWI Women 150, de Sasha Banks, d’Emma et bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer!