Le point sur le litige opposant le CH aux médias

La saga impliquant Evgenii Dadonov et les relations tendues entre certains journalistes affectés à la couverture des Canadiens et l'entraîneur-chef de l'équipe, Martin St-Louis, ont retenu l'attention cette semaine.

Lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, jeudi, Renaud Lavoie a ajouté son grain de sel à toute cette histoire. Selon lui, Geoff Molson profite des histoires du genre entourant sa formation puisque ça lui rapporte de l'argent, au final.

«Il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés, mais en bout de ligne, les mauvais côtés ne sont pas si pires que ça. Le bon côté, c'est l'argent. Si les Canadiens ont été achetés à 550 millions, il y a une douzaine d'années, et qu'aujourd'hui on nous dit que ça vaut 1,7 milliard, j'espère que la couverture médiatique fait partie aussi de l'augmentation. Geoff Molson ne va jamais dire qu'il n'en veut pas.»

Le journaliste de la chaîne TVA Sports estime également que le traitement réservé à la formation de Martin St-Louis ferait des jaloux chez de nombreux propriétaires d'équipes aux États-Unis.

«Les équipes professionnelles rêveraient d'avoir une couverture médiatique comme celle réservée aux Canadiens. Demandez aux Alouettes, au CF Montréal, aux Sénateurs d'Ottawa ou à n'importe qui, il y a des villes aux États-Unis qui vendraient leur mère pour avoir une couverture médiatique comme on a à Montréal.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.