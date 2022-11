Le commissaire de la MLS est ravi pour Joey Saputo

Le CF Montréal a connu la meilleure saison de son histoire en Major League Soccer (MLS) en 2022, et pour le commissaire Don Garber, le propriétaire Joey Saputo récolte enfin les fruits de son travail acharné.

S’exprimant jeudi dans le cadre de la finale de la Coupe MLS qui opposera samedi le Los Angeles FC à l’Union de Philadelphie, Garber a rendu hommage à la famille Saputo, disant espérer que le club puisse continuer à surfer sur sa vague de succès récents.

Il a cependant rappelé que pour donner davantage à la communauté, le Bleu-Blanc-Noir devrait investir des fonds dans la rénovation du Stade Saputo. Le commissaire a demandé à la Ville de Montréal d’apporter son aide.

«J’espère qu’ils obtiendront le soutien qu’ils méritent de la Ville. S’ils veulent investir pour rénover le stade, ils devraient avoir le soutien de la municipalité pour rendre ça raisonnable pour la famille Saputo. Posséder une équipe sportive ne devrait pas être de la charité», a-t-il indiqué.

Témoin de l’ambiance survoltée au Stade Saputo lors de la demi-finale de l’Association de l’Est, le 23 octobre dernier, Garber s’est dit heureux pour le propriétaire. Il a néanmoins fait état de la non-rentabilité du CF Montréal pour l’homme d’affaires.

«Ça m’a fait chaud au cœur d’aller à Montréal et voir Joey et sa famille assis dans les estrades du Stade Saputo à observer ce à quoi ils ont toujours rêvé, a raconté le commissaire. La famille Saputo le mérite. Il s’agit d’une famille, comme vous le savez, qui n’a pas toujours atteint le seuil de rentabilité. Ils sont dans l’industrie du soccer professionnel au Canada depuis des décennies. Ils ont fait tout en leur pouvoir pour tenter de livrer un produit pour le public raffiné de Montréal, qui connait le jeu et qui comprend vraiment ce qu’il veut dire pour la communauté.»

Crédit photo : AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Cette saison, le CF Montréal a établi des records de franchise dans la plupart des départements, concluant au deuxième rang de l’Association de l’Est avec 65 points. Il a aussi inscrit son nom dans le livre des records de la MLS comme l’équipe la plus performante à l’étranger, en vertu d’une fiche de 11-4-2.

Garber croit que Saputo récolte enfin les fruits de son travail acharné pour le club, qui avait jusque-là atteint un sommet en 2015 avec la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

«Ils ont une équipe excitante, ils ont connu du succès sur le terrain et en dehors. Je suis vraiment très heureux pour eux, a-t-il ajouté. Leur nouveau président (Gabriel Gervais) effectue un travail remarquable. Je crois qu’ils ont enfin une formule gagnante dans leurs bureaux.»

Une 30e équipe pour bientôt

Garber a confirmé que l’identité de la 30e équipe de la MLS serait connue en première moitié de 2023. Las Vegas, Phoenix et San Diego seraient les principales villes candidates, mais le commissaire a avoué avoir un penchant pour le projet californien.

«Je crois que San Diego est un grand marché sportif. C’est une ville passerelle. Nous avons une belle relation sur le terrain et en dehors avec la Liga MX afin d’étudier les possibilités si nous avions un club à San Diego et leurs relations plus bas au sud. Il y a des opportunités de développement de joueurs à San Diego. Nous avons toujours cru en ce marché.»

Il a affirmé être toujours en discussion avec le groupe basé à Las Vegas et que le marché avait fait ses preuves dans les dernières années dans d’autres sports.

Le circuit Garber a accueilli le Charlotte FC dans ses rangs en 2022. Le St. Louis City SC fera ses débuts l’an prochain et deviendra la 29e franchise de la ligue.