Keith Kinkaid profite de la blessure de Jeremy Swayman

Les Bruins de Boston se retrouvent en fâcheuse position, eux qui ont appris jeudi l’absence pour plusieurs semaines du gardien Jeremy Swayman en raison d’une blessure au bas du corps.

Le match de mardi face aux Penguins de Pittsburgh, que les Bruins ont remporté 6 à 5 en prolongation, a fait des dégâts. Swayman et le défenseur Derek Forbort se sont blessés, celui-ci en bloquant un lancer en première période, et leur état de santé sera réévalué de façon hebdomadaire.

Dans le cas du portier de 23 ans, c’est une chute du capitaine Patrice Bergeron qui l’a cloué au sol au troisième vingt. Le patin du Québécois est durement entré en contact avec la jambière de l’Américain, qui a eu besoin de plusieurs minutes pour se relever.

Cette saison, Swayman présente un dossier de 2-1-0, une moyenne de buts alloués de 3,45 et un taux d’efficacité de ,878. Devant le filet, les Bruins peuvent au moins compter sur Linus Ullmark, brillant en 2022-2023 avec sept victoires en autant de décisions.

Boston a rappelé le vétéran Keith Kinkaid et c’est lui qui pourrait obtenir le départ jeudi soir face aux Rangers de New York. Celui qui a effectué un bref passage avec le Canadien de Montréal il y a trois ans a montré une fiche de 2-1-1, un taux d’efficacité de ,922 et une moyenne de buts accordés de 2,70 avec les Bruins de Providence, dans la Ligue américaine.

L’entraîneur-chef Jim Montgomery a également confirmé que les attaquants David Krejci et Craig Smith rateraient la prochaine rencontre.