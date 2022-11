Martin St-Louis et des joueurs des Canadiens s'adressaient aux journalistes à la suite de la défaite contre les Jets, à Winnipeg, mardi.

Il a été question de ce but accordé à Blake Wheeler malgré un geste qui s'apparentait à l'obstruction, à l'endroit de Samuel Montembeault. Les officiels ont validé le but après une contestation de l'instructeur du Tricolore.

«Je trouvais que j'avais une chance de gagner, mais on ne l'a pas gagnée. Il me semble qu'il y avait un peu d'obstruction, mais que veux-tu? On a écoulé la punition. Je pense que l'arbitre s'est senti mal pour nous, parce qu'il (a signalé une punition). Je ne me souviens plus ce que c'était la punition. On est allé à quatre contre quatre. On va en gagner une (contestation) à un moment donné.»

WHEELER

Le CH a joué à court d'un homme à cinq occasions, contre deux chez l'équipe-hôte.

«Il me semble qu’à un moment donné, c’est à notre tour. C'est la vie. Parfois, ce n'est pas juste. Il faut contrôler ce qu'on peut et c'est ce qu'on a fait», a laissé entendre St-Louis, qui s'est dit satisfait de la sortie de ses hommes.

«Ç'aurait été le fun d'avoir l'autre point. Portrait global, je suis content de l’effort des gars.»

St-Louis a également exprimé de belles choses au sujet de Montembeault.

«Il a joué un bon match. Il nous a donné une chance encore, surtout en désavantage. On a joué un assez bon match pour avoir une chance de gagner en prolongation. C'est ça qu'on veut.»

POINTS DE PRESSE

JOEL EDMUNDSON, 21 min 07 s de temps de glace

Joel Edmundson rencontre les médias après le match face aux Jets -

ARBER HXEKAJ, 10 mises en échec

Point de presse d'Arber Xhekaj à Winnipeg -

SAMUEL MONTEMBEAULT, 33 arrêts face aux Jets