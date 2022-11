Duel classique au MSG

Les Bruins de Boston font un très bon de début de saison : c’est connu. Mais les Rangers de New York ne vont pas trop mal non plus et le duel de ce soir entre les deux formations risque donc d’être relevé.

C’est ce match que nous vous présenterons, dès 19h à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Il s’agit d’un duel classique entre deux formations originales qui s’affrontent, qui plus est, au mythique Madison Square Garden, dans Manhattan.

Pour les Bruins, tout baigne. La bande à Patrice Bergeron a remporté ses six derniers matchs et n’a subi qu’une défaite cette saison. Les Rangers, eux, viennent de coller trois victoires après avoir subi quatre défaites consécutives.

Les deux formations comptent également sur des joueurs en pleine lancée : David Pastrnak, des Bruins, est troisième au classement des pointeurs de la LNH avec sept buts et onze aides. Artemi Panarin, des Rangers, est juste derrière avec 16 points. Son coéquipier Mika Zibanejad va également très bien avec 13 points en 11 matchs.

Mais des deux équipes, ce sont surtout les Bruins qui font peur. Lors de leur dernier match, ils tiraient de l’arrière 5-2 contre les Penguins, en milieu de match, avant de passer à la vitesse supérieure pour finalement l’emporter 6-5.

Les Rangers sauront-ils stopper leur séquence? La réponse à TVA Sports ce soir.