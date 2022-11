Des exploits vraiment rares

Le match sans point ni coup sûr combiné réalisé par les Astros de Houston dans le quatrième match de la Série mondiale contre les Phillies de Philadelphie, mercredi, restera gravé en la mémoire de la plupart des amateurs de baseball n’ayant jamais vu en éliminatoires un tel exploit de leur vivant auparavant.

En fait, la performance accomplie par les lanceurs Cristian Javier, Bryan Abreu, Rafael Montero et Ryan Pressly est hors du commun. Jamais une partie sans point ni coup sûr n’avait été réussie par un groupe d’artilleurs en séries d’après-saison. Il s’agissait aussi du troisième match du genre au total à avoir lieu dans l’histoire des ligues majeures. Voici un bref retour sur ces trois événements particuliers.

- Match numéro 5 de la Série mondiale 1956, Yankees c. Dodgers

Évidemment, le cas demeure le plus célèbre de la catégorie et la performance de Don Larsen reste inégalée à ce jour. Le 8 octobre 1956, le porte-couleurs des Yankees de New York a tenu en échec les Dodgers de Brooklyn, réussissant la seule partie parfaite de l’histoire du baseball majeur en Série mondiale. Le droitier avait pourtant éprouvé des ennuis à sa sortie précédente, concédant quatre points en une manche et deux tiers dans un revers de 13 à 8 lors de la deuxième rencontre. Toutefois, à son retour sur la butte, il a été intraitable : 27 frappeurs, 27 retraits. Le héros du jour, qui a mérité ultérieurement le titre de joueur par excellence de la finale, a eu besoin de moins de 100 tirs pour passer à l’histoire. Dans le camp ennemi, il y avait un certain Jackie Robinson, qui a failli obtenir un coup sûr à l’avant-champ au deuxième tour au bâton.

L’exploit de Larsen a permis aux Yankees de l’emporter 2 à 0. Ceux-ci ont cependant eu besoin d’un septième match, gagné au compte de 9 à 0 au Ebbets Field, pour achever leurs rivaux.

- Match numéro 1 de la série de division 2010, Phillies c. Reds

Les Phillies ont été impliqués dans un autre match sans point ni coup sûr survenu en éliminatoires, il y a une douzaine d’années. Cette fois, ils s’étaient retrouvés du bon côté de l’histoire grâce à l’ancien des Blue Jays de Toronto Roy Halladay. Le droitier a frustré les Reds de Cincinnati le 6 octobre 2010, dans un triomphe de 4 à 0 au Citizens Bank Park. À sa première présence à vie en éliminatoires, le lanceur a commis un seul impair, soit un but sur balles accordé à Jay Bruce après deux retraits en cinquième manche. Sur 104 tirs, 79 ont été appelés des prises.

Par ailleurs, Halladay, décédé dans un accident d’avion en 2017, a été plus productif au bâton que l’ensemble de ses rivaux, car il a cogné un simple d’un point à la deuxième reprise. Ses Phillies ont balayé Cincinnati en trois duels au premier tour avant de s’incliner en série de championnat de la Ligue nationale devant les Giants de San Francisco.

- Match numéro 4 de la Série mondiale 2022, Astros c. Phillies

Toujours à Philadelphie, quatre artilleurs des Astros ont permis à leur club d’égaler la finale contre les Phillies, série qui devait se poursuivre jeudi soir en Pennsylvanie avant de retourner à Houston en fin de semaine. Javier, qui a totalisé 97 tirs, et ses trois successeurs au monticule ont ainsi fait oublier l’humiliant revers de 7 à 0 encaissé mardi.

«On avait reçu une claque en plein visage et on voulait revenir en force pour passer un message. Dans cette partie, il fallait avoir la mémoire d’un poisson rouge», a imagé Pressly au site MLB.com.