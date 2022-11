Changer d'entraîneur? Pas si vite selon Tourigny

De passage à «L'Après-match LNH», l'entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona, André Tourigny, a exprimé son incrédulité face au carroussel d'entraîneurs dans la LNH.

«[Changer d'entraîneur] ça ne veut pas dire que ça va marcher à tout coup. Mettons, il y a une équipe qui va le faire et les choses vont virer de bord, il va y avoir beaucoup de succès. Pour chaque fois que ça arrive, par contre, il va y en avoir cinq que ça ne changera absolument rien, mais personne ne va en parler.»

« Dans la vie, tu vois ce que tu veux voir. Le gagnant de la Coupe Stanley a terminé au dernier rang il n'y a pas si longtemps avec la même équipe. Même chose pour Jon Cooper. À un moment donné, s'il y a une bonne chimie entre le DG et l'entraîneur, il faut comprendre qu'il va y avoir des mauvaises saisons de temps en temps.» a-t-il rajouté.

Une victoire qui fait du bien

Les Coyotes ont également remporté leur première victoire au Mullet Arena mardi en défaisant les Panthers de la Floride au compte de 3-1. C'est un résultat qui fait le bonheur de l'entraîneur de l'équipe. « L'ambiance est excellente et les joueurs travaillent fort. La foule est dedans aussi, c'est vraiment "le fun".»

Tourigny a également admis que c'était une période d'adaptation pour l'équipe puisque les Coyotes ont, encore une fois, plusieurs petits nouveaux dans leur alignement. « La meilleure façon d'apprendre à connaître ses joueurs, c'est de jouer les matchs et, on ne se le cachera pas, ça va de plus en plus vite au fur et à mesure que la saison avance dans la LNH.»

En terminant, l'entraîneur des Coyotes a été amené sur le surprenant début de saison du Canadien, mais selon lui, il est trop tôt pour se prononcer. « Vous n'avez pas d'autres choses à faire, les gars? Il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici la fin de la saison.» a-t-il dit en riant.

Voyez le segment intégral dans la vidéo ci-dessus.