Agression après un match de football: Michigan State suspend d’autres joueurs

L’équipe de football des Spartans de Michigan State a suspendu quatre autres joueurs, mardi, en réaction à la violente agression de deux adversaires des Wolverines de l'université du Michigan après le dernier match.

Le 29 octobre dernier, après une victoire de 29 à 7 des Wolverines contre leurs rivaux de l’université Michigan State, plusieurs athlètes de Michigan State ont agressé deux adversaires des Wolverines dans le tunnel à la sortie du terrain.

De nombreuses vidéos de l’agression ont d’ailleurs circulé sur les réseaux sociaux. Le secondeur Tank Brown, le demi de coin Khary Crump, le maraudeur Angelo Grose et le joueur de ligne défensive Zion Young ont été les premiers à se faire suspendre par leur équipe.

Les preuves ont permis à l’organisation de sanctionner d’autres athlètes pour porter le total à huit suspensions: les joueurs de ligne défensive Jacoby Windmon et Brandon Wright, ainsi que les demis de coin Malcolm Jones et Justin White.

Ils ont asséné plusieurs coups au demi défensif Gemon Green et à son coéquipier, Ja'Den McBurrows, qui a tenté de s’interposer pour lui venir en aide, selon l’entraîneur-chef des Wolverines, Jim Harbaugh.

Ce dernier a mentionné à CNN plus tôt cette semaine que l’une des victimes a possiblement le nez cassé, en raison de l’agression.

«J’ai vu l’une des vidéos, c’est du 10 contre 1, c’est déplorable», a-t-il souligné.

Selon ESPN, les huit agresseurs sont suspendus indéfiniment par les Spartans. Le directeur de Michigan State, Alan Haller, et l’entraîneur-chef, Mel Tucker, ont publié un communiqué conjoint pour expliquer leur décision.

«Nous travaillons de manière transparente avec les forces de l'ordre et la Conférence du Big Ten pour évaluer des faits et des preuves supplémentaires entourant les événements d'Ann Arbor», ont-ils fait savoir. Nous continuerons à prendre les mesures appropriées dans cette affaire au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage. Les étudiants-athlètes seront suspendus jusqu'à la fin de l’enquête.»

Rappelons que Jim Harbaugh réclamait des accusations criminelles contre les joueurs impliqués, plus tôt cette semaine. Il avait indiqué que «des excuses ne suffiront pas.»