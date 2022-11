Une peine de deux ans pour un ancien entraîneur

L’ancien entraîneur des Whitecaps de Vancouver et de Soccer Canada Bob Birarda a reçu une peine de deux ans après avec plaidé coupable à trois chefs d’accusation pour abus sexuel.

Mercredi, un juge du tribunal provincial de North Vancouver a imposé près de 16 mois de prison à l’homme de 55 ans et huit mois supplémentaires à purger dans la communauté sous des conditions qui n’ont pas été encore déterminées. Il aura ensuite à vivre avec une probation d’une durée de trois ans.

Birarda avait été arrêté en 2020 pour six charges d’exploitation sexuelle, deux d’agression sexuelle et une pour leurre d’enfant entre 1998 et 2008. Il aurait fait au moins quatre victimes, dont trois étaient âgées de moins de 18 ans.

L’ancien entraîneur a notamment été à la barre de l’équipe féminine des Whitecaps, ainsi que de la formation nationale féminine de soccer des moins de 20 ans.