Félix Auger-Aliassime a eu chaud, vraiment chaud

Malgré une certaine baisse d’énergie, le Québécois Félix Auger-Aliassime a effectué une remontée victorieuse à sa première sortie au Masters 1000 de tennis de Paris, mercredi, l’emportant en trois manches de 6-7(6), 6-4 et 7-6(6) devant le Suédois Mikael Ymer au deuxième tour.

La huitième raquette de l’ATP a trimé dur pour savourer un 14e triomphe d’affilée, passant près de trois heures et demie sur la surface de jeu avec son rival issu des qualifications. Le 76e joueur mondial a fait la vie dure à «FAA» tout au long de l’affrontement. Après avoir gagné le bris d’égalité du set initial, Ymer s’est donné une priorité de 4-1 à la reprise suivante. Cependant, l’athlète de l’unifolié a empoché cinq jeux consécutifs pour reprendre le contrôle, sauvant deux balles de bris au jeu ultime de la manche.

«J’ai en quelque sorte trouvé un second souffle après avoir sauvé ces balles de bris à 4-1. J’ai joué de mieux en mieux, je frappais les balles bien mieux et je servais mieux, a indiqué Auger-Aliassime, dont les propos ont été repris par le site web de l’ATP. C’était assez épique. Trois heures et 30 minutes sur le court, des échanges de qualité. Il m’a fait beaucoup travailler à certains moments. C’est une victoire dont je vais définitivement me souvenir.»

Au troisième set, celui ayant remporté ses trois tournois précédents, à Florence, Anvers et Bâle, a pris le service adverse pour faire 3-2, mais c’était sans compter sur la détermination d’Ymer qui a ramené tout le monde à la case départ au huitième jeu. En fait, il a fallu les deux derniers points du bris d’égalité pour faire un maître. Le gagnant a profité d’une frappe trop profonde de son vis-à-vis pour conclure les hostilités. Au total, le Québécois a mis la main sur 131 points, contre 124 pour l’Européen.

«Je suis plutôt fatigué, mais ce n’est pas le temps de me plaindre ou de me lamenter, s’est-il motivé. J’ai décidé de jouer ces tournois, j’en ai remporté trois, alors je ne peux pas me plaindre. C’est fantastique. [...] Ici, je tente seulement de faire de mon mieux. On verra comment je me sens chaque jour.»

Auger-Aliassime se frottera au troisième tour à l’Américain Taylor Fritz, neuvième tête de série de la compétition et 11e au monde, ou au Français Gilles Simon, 188e joueur du circuit qui a reçu une invitation des organisateurs.