Les Oilers inarrêtables

Les Oilers d'Edmonton, menés par leurs suspects usuels, ont récolté une cinquième victoire consécutive en battant les Predators de Nashville par la marque de 7 à 4 mardi soir au Rogers Place. Vous pouvez voir les faits saillants de la rencontre dans la vidéo en tête de l'article.

Plusieurs joueurs se sont démarqués dans la rencontre, en commençant par le téméraire Evander Kane. Celui-ci a donné le ton au match en inscrivant les deux premiers buts des siens en première période. Il a complété son tour du chapeau dans un filet désert.

Connor McDavid partageait le premier rang des pointeurs dans la Ligue nationale de hockey plus tôt en soirée avec David Pastrnak, ce dernier ayant obtenu une mention d'aide dans la victoire des siens contre les Penguins de Pittsburgh. Et bien, le 97 s'est assuré de se distancer du prolifique Tchèque en récoltant deux buts et deux passes ce soir. Son deuxième filet a par ailleurs été celui de la victoire. McDavid présente donc un impressionnant total de onze buts et le même nombre d'assistances en seulement dix rencontres.

Par ailleurs, Connor McDavid a été nommé première étoile du mois d'octobre dans la LNH. David Pastrnak et Artemi Panarin complètent le top-3.

Son complice allemand Leon Draisatl termine quant à lui la soirée avec un but et quatre passes. Il talonne donc son capitaine avec un point de moins au cumulatif grâce à ses cinq buts et seize passes accumulées dans les trois dernières semaines.

Pour les Oilers, il s'agit d'une cinquième victoire consécutive, ce qui porte leur fiche à 7-3-0. Seuls les Bruins (.900) , les Golden Knights (.818) et les Hurricanes (.722) présentent un meilleur pourcentage de points jusqu'à présent.

Du côté des Predators, les moments difficiles se poursuivent. Souvent réputés pour leur défensive, l'équipe du Tennessee est dans le top-5 de celles qui accordent le plus de buts à leurs adversaires. Étincellant l'an dernier, leur as défensif Roman Josi n'a pu faire mieux qu'un but et cinq passes en dix rencontres, en plus de présenter un différentiel de -8.

Il y avait plusieurs autres rencontres mardi soir dans la LNH. Voyez les faits saillants de certaines d'entre elles plus bas.

Bruins (6) c. Penguins (5) - Prolongation

Bruins (6) c. Penguins (5) - 1er novembre 2022 -

Sénateurs (3) c. Lightning (4)

Sénateurs (3) c. Lightning (4) - 1er novembre 2022 -

Kraken (5) c. Flames (4)

Kraken (5) c. Flames (4) - 1er novembre 2022 -

Flyers (0) c. Rangers (1) - Prolongation

Flyers (0) c. Rangers (1) - 1er novembre 2022 -

Golden Knights (3) c. Capitals (2) - Prolongation

Golden Knights (3) c. Capitals (2) - 1er novembre 2022 -

Canadiens (1) c. Wild (4)

Canadiens (1) c. Wild (4) - 1er novembre 2022 -

Islanders (3) c. Blackhawks (1)

Islanders (3) c. Blackhawks (1) - 1er novembre 2022 -

Kings (2) c. Stars (5)