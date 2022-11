Les Alouettes, un pari risqué pour la Coupe Grey

La conquête de la coupe Grey par les Alouettes de Montréal pourrait rapporter plusieurs dollars aux amateurs de football canadien misant sur leurs chances.

Le site Mise-o-jeu + est loin de favoriser la troupe du directeur général et entraîneur-chef Danny Maciocia pour tout rafler sur son passage en éliminatoires. Mardi avant-midi, les Moineaux étaient les deuxièmes plus négligés parmi les six clubs en lice avec une cote de 10,00. Seuls les Tiger-Cats de Hamilton (13,00), leurs adversaires en demi-finale de la section Est de la Ligue canadienne dimanche, sont moins bien perçus.

Sans surprise, les Blue Bombers de Winnipeg (2,20) ont la faveur des preneurs aux livres, suivis des Argonauts de Toronto (4,50). Les deux formations sont en congé cette semaine. Pour leur part, les Lions de la Colombie-Britannique et les Stampeders de Calgary sont considérés respectivement à 4,60 et 7,00.

Par ailleurs, les Alouettes sont favoris pour l’emporter dimanche, leur cote de 1,60 étant inférieure à celle des Tiger-Cats (2,20).