Le prochain adversaire d’Arslanbek Makhmudov dévoilé

Le boxeur Arslanbek Makhmudov a rendez-vous avec un rival invaincu chez les professionnels, car il affrontera Raphael Akpejiori lors du gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) prévu le 16 décembre au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Makhmudov (15-0-0, 14 K.-O.) aura donc un autre bon défi à relever après avoir triomphé par décision unanime contre Carlos Takam le 16 septembre, mettant la main sur le titre WBC Argent des poids lourds par le fait même. Détenteur du quatrième rang mondial de sa catégorie au sein du World Boxing Council, le protégé d’EOTTM détient également les ceintures NABF et NABA.

Toutefois, rien de cela ne garantit une victoire. Akpejiori (14-0-0, 14 K.-O.) est un pugiliste nigérian de 6 pi et 8 po ayant déjà pris part au camp des recrues des Dolphins de Miami, dans la NFL. Aussi, EOTTM a souligné ses «impressionnantes aptitudes physiques» et son «excellente coordination». Jusqu’ici, il a réussi tous ses K.-O. en deux rounds ou moins.

«On aura devant nous le 16 décembre deux prospects qui sont rendus à la même étape dans leur carrière et deux boxeurs offensifs qui détiennent un ratio de plus de 92 % de K.-O. chacun. Ça représente certainement un défi intéressant pour Arslanbek et des feux d’artifice garantis pour les amateurs de boxe qui seront présents», a prédit dans un communiqué le directeur du développement d'EOTTM et entraîneur de Makhmudov, Marc Ramsay.

Autres duels attendus

La soirée organisée à Shawinigan permettra également au public d’assister au combat de championnat du monde de l’International Boxing Organization chez les super-mi-moyennes opposant la Canadienne Mary Spencer (7-0-0, 5 K.-O.) à Femke Hermans (13-4-0, 5 K.-O.).

De son côté, Steven Butler (31-3-1, 26 K.-O) tentera de poursuivre sa lancée victorieuse quand il défendra sa ceinture NABF face à l’Américain Joshua Conley (17-4-1, 11 K.-O.). Puis, Simon Kean (21-1-0, 20 K.-O) livrera son premier combat sur les ondes d’ESPN+ suivant l’annonce de sa copromotion avec Top Rank. Également, Alexandre Gaumont (5-0-0, 3 K.-O.), Thomas Chabot (7-0-0, 7 K.-O.), Leïla Beaudoin (7-0-0, 1 K.-O) et Luis Santana (7-0-0, 2 K.-O.) seront en action.