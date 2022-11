Le processus de vente des Commanders s’enclenche

Les propriétaires des Commanders de Washington, Dan et Tanya Snyder, ont officiellement amorcé le processus de vente de l’équipe de la NFL.

«Dan et Tanya Snyder et l’organisation des Commanders de Washington annoncent aujourd’hui [mercredi] qu’ils ont embauché Bank of America Securities pour évaluer la possibilité d’une transaction», est-il écrit dans un très bref communiqué publié par le club.

À lire aussi: NFL: gagnants et perdants de la date limite des transactions

Les propriétaires, particulièrement Dan Snyder, sont dans la tourmente depuis un bon moment déjà. Des années d’inconduite de la part de certains dirigeants de l’équipe dans les lieux de travail, ainsi que quelques irrégularités financières, ont mis l’homme de 57 ans sous les projecteurs pour les mauvaises raisons.

Dans les derniers mois, la NFL a aussi tenu une enquête sur des allégations de harcèlement sexuel concernant Dan Snyder et avait imposé une amende de 10 millions $ au club de Washington. Le propriétaire avait aussi été contraint de céder indéfiniment les opérations quotidiennes de l’équipe à sa femme.

En juin dernier, le quotidien «The Washington Post» a appris que Dan Snyder avait versé 1,6 million $ à une femme l’ayant accusé en 2009 de harcèlement sexuel. La dame alléguait que le multimillionnaire avait tenté de la forcer à avoir une relation sexuelle et essayé de lui retirer ses vêtements dans une partie privée de l’avion de l’équipe lors d’un voyage où le personnel revenait de Las Vegas.