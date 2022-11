La Force à TVA Sports

Les amateurs de hockey pourront vivre toute la frénésie de la première saison de la Force de Montréal sur les ondes de la chaîne TVA Sports, sur TVA Sports 2 et sur le TVASports.ca.

Le réseau diffusera 24 matchs de cette nouvelle formation de hockey féminin alors qu'il sera le diffuseur exclusif de cette équipe de la Premier Hockey Federation.

«Nous sommes fiers de prendre part au mouvement et de pouvoir contribuer à faire rayonner le hockey féminin. En proposant plus de visibilité au hockey féminin, les amateurs pourront découvrir du hockey de grande qualité. L'arrivée de la Force de Montréal viendra enrichir notre programmation et permettra de faire briller des joueuses de chez nous. Le produit cadre parfaitement avec les valeurs et la vision de la chaîne», a souligné le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu.

«Je suis très fier que les gens, partout au Québec, puissent avoir accès aux matchs de notre équipe de hockey professionnelle, La Force de Montréal, a ajouté le président de l'équipe, Kevin Raphaël. C'est un énorme pas pour le hockey féminin. Vous allez avoir un spectacle exceptionnel. Je suis heureux que TVA Sports embarque dans cette aventure avec nous. Nous voulons que cette équipe représente le Québec. Avec le nombre élevé des joueuses québécoises, elle représentera notre province dans ce circuit de haut calibre. La Force est là pour rester et nous sommes fiers d'entamer cette première année à TVA Sports.»

L'action commencera dès le 5 novembre alors que la Force croisera le fer contre les Beauts de Buffalo.

Calendrier des matchs à TVA Sports