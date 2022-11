Jake Paul est un arnaqueur, selon Russ Anber

À l'émission «Le dernier round» cette semaine, Russ Anber revient sur la performance de Vasiliy Lomachenko à New York le week-end dernier. Est-ce que Devin Haney sera son prochain adversaire?

Notre expert boxe en doute fortement. «Il ne veut pas. Je ne crois pas que ce combat va avoir lieu. Je ne crois pas en leur sincérité. Ils vont faire attendre Lomachenko le plus longtemps possible, a avancé Anber. À moins que Top Rank ouvre le coffre-fort et offre à Haney plus d’argent qu’il vaut. J'espère avoir tort, mais je ne pense pas avoir tort.»

Le débat sur Jake Paul, amorcé dans le dernier épisode, continue. «N'est-ce pas la faute du monde de la boxe si un opportuniste comme Paul monopolise l’intérêt?», s’est questionné l’animateur du balado, Mathieu Casavant.

Anber abonde dans ce sens. «Oui, la boxe est elle-même à blâmer, ça je suis d’accord. Si les gens entendent plus parler de Paul que de Lomachenko, ça me démontre qu’on peut manipuler le monde et que c’est l’argent qui mène et non pas la qualité du sport. C’est triste pour le monde de la boxe.»

«Ce sont des "fake news"!»

Il déplore surtout que Paul n’a jamais affronté un «vrai» boxeur.

«On est en train de jaser de quelqu’un qui prétend avoir fait six combats professionnels, mais qui n’a jamais affronté un boxeur professionnel. Des dizaines de milliers de personnes se sont fait arnaquer par quelqu’un qui veut juste leur argent. On fabrique une réalité. Ce sont des "fake news"! Ce n’est pas de la boxe, c’est un spectacle.»

Par ailleurs, plus tard dans le podcast, il est question d'Oleksandr Usyk qui accuse Tyson Fury d'avoir peur de lui.

On termine le tout avec des actualités de la scène locale et on répond aux questions des fans sur Junior Ulysse, Jean Pascal, Bivol-Ramirez, et bien plus encore! À écouter ici (ou à voir dans la vidéo ci-dessus):