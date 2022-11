Craig Berube conservera-t-il son emploi?

L’entraîneur-chef des Blues de St. Louis, Craig Berube, demeurera à la barre de l’équipe selon les dires de son supérieur immédiat, le directeur général Doug Armstrong.

Ce dernier a mentionné mardi, au lendemain de la cinquième défaite consécutive du club, que la tâche de ramener les Blues sur la bonne voie revenait aux joueurs d’abord et avant tout. Vaincus 5 à 1 par les Kings de Los Angeles à leur plus récente sortie, les troupiers de Berube comptent trois gains en huit parties cette saison, ce qui est bon pour la cave de la section Centrale.

«Je crois en notre entraîneur et au système de jeu. Il n’y a pas de problème de ce côté. C’est plus un enjeu de compétition. Nous devons régler cela, a déclaré le DG, tel que rapporté par le site NHL.com. J’ai dit aux joueurs que l’instructeur restera ici, car il est arrivé de la Ligue américaine, où il a dirigé des jeunes pour les rendre meilleurs. Et il a supervisé des vétérans afin de les aider à gagner. Il peut accomplir les deux.»

Ancien homme fort de la Ligue nationale, Berube en est à sa cinquième campagne derrière le banc des Blues et a mené ceux-ci à la conquête de la coupe Stanley au printemps 2019. Il a signé un nouveau contrat de trois ans en février passé.

St. Louis accueillera les Islanders de New York, jeudi.

«Comme je leur ai dit, peut-être qu’ils gagneront jeudi, ou peut-être pas. Certes, nous sommes dans un domaine où la victoire compte, mais nous devons être à un plus haut niveau compétitif qu’actuellement», a considéré Armstrong.