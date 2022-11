La sélection de Kirill Kaprizov en cinquième ronde du repêchage de 2015 représente le plus grand mystère que Joël Bouchard aura vu dans toute sa carrière dans le monde du hockey.

C'est du moins ce que l'ancien entraîneur a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi.

«Pour moi, c'est le plus grand mystère du repêchage depuis que je suis dans le hockey. Il y a beaucoup de choix dans les rondes quatre à sept qui finissent par se développer, mais Kaprizov ne tombe pas là-dedans. Je l'ai vu jouer en Europe, à son année de repêchage, et il était incroyable. Il y a des équipes qui l'avaient en première ronde sur leur liste.»

Celui qui était le grand patron de l'Armada, à l'époque, avait même tenté d'attirer le joueur russe dans la LHJMQ, mais il s'était fait dire d'oublier le projet par son agent.

«C'est le mystère que j'ai beaucoup essayé de percer. Moi, je n'étais pas dans la LNH à l'époque, j'étais avec l'Armada et on devait repêcher des joueurs européens. J'étais en Suisse au championnat du monde des moins de 18 ans. Kaprizov était là et il jouait dans la KHL, cette année-là, à 17 ans. Personne ne joue dans la KHL à 17 ans, à moins d'être un joueur exceptionnel. Il était dominant, mais il s'est blessé à sa première présence du quatrième match.»

Encore aujourd'hui, Bouchard n'arrive pas à comprendre pourquoi Kaprizov a pu glisser jusqu'en cinquième ronde.

«Je me souviens que je parlais avec des équipes de la LNH et que je disais que le joueur du tournoi était Kaprizov, mais je ne l'ai pas découvert. Tout le monde voyait que c'était un joueur de hockey. Je regardais le repêchage par après et je voyais des joueurs être repêchés avant lui et je ne comprenais pas. Ça ne se comparait même pas. Il est arrivé quelque chose, peut-être des rumeurs ou l'aspect de la KHL.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.