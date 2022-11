Une sixième de suite pour les Bruins?

Les Bruins de Boston connaissent un début de saison fulgurant. Mardi soir, ils tenteront de remporter une sixième victoire consécutive en affrontant les Penguins de Pittsburgh.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

Avec huit victoires en neuf matchs, les Bruins sont la meilleure équipe de l'Association de l'Est. Seuls les Golden Knights de Vegas ont accumulé autant de victoires et de points (16), mais en un match de plus.

L'attaque de la formation du Massachusetts passe principalement par le Tchèque David Pastrnak, qui a obtenu 17 points depuis le début de la campagne.

Les Penguins n'ont que quatre victoires et neuf points en 2022-2023, ce qui leur procure l'avant-dernier rang du classement de la section Métropolitaine.

Linus Ullmark et Tristan Jarry devraient être les gardiens partants.