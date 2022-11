Une Québécoise parmi les joueurs du mois de Soccer Canada

La Québécoise Évelyne Viens a été nommée mardi joueuse du mois d'octobre par Canada Soccer, en compagnie de Stephen Eustaquio.

Viens a été la meilleure joueuse canadienne dans les deux matchs internationaux d’octobre en Europe. Elle a aidé le Canada à triompher lors de deux duels internationaux pendant cette période.

«Dans le gain de 2 à 0 sur l’Argentine, Viens a été utilisée comme substitut et a forcé un but contre son camp des Argentines grâce à ses efforts offensifs. Elle a aussi été partante dans la victoire de 4 à 0 du Canada sur le Maroc, amassant un but et une passe décisive sur le premier but du match marqué par Jessie Fleming.

Au sein de son club de Kristianstads DFF, elle a inscrit deux autres buts en quatre matchs de la Damallsvenskan, la première division féminine de Suède», a résumé Canada Soccer dans un communiqué.

«[Stephen Eustaquio et Évelyne Viens] devraient jouer pour le Canada en novembre alors que les deux équipes nationales poursuivent leurs préparatifs en vue de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar [à compter de 23 novembre] et de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, en 2023», a ajouté la fédération.

La Québécoise et ses coéquipières affronteront le Brésil lors de deux matchs internationaux amicaux, le 11 novembre et le 15 novembre prochain.

De son côté, Stephen Eustaquio est devenu le deuxième milieu canadien à avoir démarré chaque match de phase de groupes de son club dans une saison de la Ligue des Champions de l’UEFA, après Atiba Hutchinson. Il a aidé le FC Porto à remporter trois matchs consécutifs en phase de groupes de la Ligue des champions. Il a marqué son premier but en carrière en Ligue des champions de l’UEFA dans un gain de 4 à 0 sur le Club Brugge KVt.