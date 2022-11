«On prend les choses un peu trop à la légère» - Rafaël Harvey-Pinard

Avec seulement deux victoires en huit matchs, le Rocket de Laval est loin de répondre aux attentes que les partisans avaient envers l'équipe au début de la saison.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi, Rafaël Harvey-Pinard a mis «le doigt sur le bobo» qui touche sa formation.

«On joue peut-être de façon un peu moins émotive, actuellement. Dans différentes situations, on prend peut-être les choses un peu trop à la légère. Ça va être important, pour nous, de resserrer les choses et de faire mieux en zone défensive pour trouver une certaine constance dans notre jeu.»

Le Québécois croit toutefois que la solution est dans le vestiaire. Il prend d'ailleurs très au sérieux son nouveau rôle de leader, lui qui porte une lettre sur son chandail.

«C'est un rôle qui est super important. Pour moi, c'est un honneur de porter un ''A'' sur mon chandail. On a une équipe qui est quand même jeune, c'est donc un rôle très important. On a des bons vétérans pour intégrer tout le monde à l'équipe et faire en sorte de créer une chimie. Dans la chambre, ça va super bien. Il faut transporter ça sur la patinoire.»

Sur le plan personnel, l'ancien des Saguenéens de Chicoutimi n'a pas le début de saison espéré avec une récolte de trois points en huit matchs. Il estime cependant être sur le point de débloquer offensivement.

«En ce moment, je suis un peu dans la même situation que j'étais à pareille date l'an dernier. C'est une question d'opportunisme. Depuis le début de la saison, mon trio a beaucoup de chances de marquer. Autour du filet, on ne concrétise pas. L'an dernier, j'avais pu m'en sortir en continuant à travailler. Je dois rester dans mon identité, continuer à faire les petits détails et trouver un moyen de la mettre dans le fond du filet.»

Harvey-Pinard ne s'en fait pas trop avec la congestion d'attaquants qu'il y a à Montréal. Il se concentre à faire tout en son pouvoir pour être la première option de rappel lorsque le besoin se fera sentir.

«Honnêtement, j'y vais vraiment au jour le jour. Je n'ai pas un gros début de saison. Actuellement, mon objectif est de m'améliorer à chaque jour avec le Rocket de Laval. Je suis conscient du surplus d'attaquants, mais les choses peuvent aller vraiment rapidement. Je dois continuer à travailler fort, retrouver ma touche offensive et tout donner pour être prêt à y aller s'il y a un besoin en haut.»

