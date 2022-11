«Je comprends très bien St-Louis» - Therrien

L’entraîneur-chef des Canadiens Martin St-Louis a perdu un peu patience lors de son point de presse, lundi, alors que les journalistes le questionnaient sur l’absence de l’entraînement de l’attaquant Evgenii Dadonov.

«Écoutez les boys, il n’était pas sur la glace aujourd’hui. Chantal vous l’a dit. Arrêtez. Vous l’avez déjà demandé», avait-il affirmé.

S’il y a quelqu’un qui peut bien comprendre ce que vit St-Louis, c’est bien Michel Therrien, qui a dirigé les Canadiens, non pas une, mais deux fois.

«Quand tu es entraîneur comme Martin, je le comprends, car je suis passé par là, a souligné Therrien, mardi, lors de l’émission La Poche bleue le midi sur les ondes de TVA Sports.»

«Mais ça ne m’est jamais arrivé», s’est-il par la suite esclaffé.

Therrien reconnaît que le cas de Dadonov, qui n’était toujours pas présent à l’entraînement, mardi, est un cas délicat.

«Dans le cas de Dadonov, présentement, c’est une distraction, a-t-il analysé. C’est sûr que c’est un sujet qui est délicat.

«[...] Des fois, les journalistes te posent des questions sur un sujet délicat. Surtout dans le cas de Dadonov, il y a beaucoup de viande après l’os. Donc ça gruge et ça gruge. Des fois, en tant qu’entraîneur, on est tous des humains, je le comprends très bien pour avoir passé par là et avoir eu la même réaction.

«[...] Martin en avait assez.»

