LNH: des équipes qui déçoivent

Avec le mois de novembre finalement arrivé, certaines équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) voudront en profiter pour se remettre sur la voie du succès après quelques semaines franchement insatisfaisantes.

Avant le début de la campagne, les experts ont identifié des formations susceptibles de causer pas mal de dégâts sur leur passage, mais pour une raison ou une autre, les résultats se font toujours attendre. Les partisans des clubs suivants souhaitent du changement sur la patinoire dans les plus brefs délais.

Maple Leafs de Toronto

Le cas de la bande d’Auston Matthews a largement été évoqué dans les derniers jours. Les Maple Leafs viennent de conclure un horrible voyage dans l’Ouest américain avec quatre défaites consécutives. Leur fiche de ,500 après 10 rencontres est loin de s’approcher des attentes à leur égard. La prochaine semaine pourrait être déterminante pour Sheldon Keefe, établi favori pour devenir le premier entraîneur-chef de la LNH congédié cette saison. Il espère aussi que l’offensive se réveillera : Toronto affiche le sixième pire bilan en attaque du circuit avec une moyenne de 2,70 buts comptés par rencontre, et ce, malgré la présence de Matthews. Ce dernier a touché la cible trois fois jusqu’ici.

Sénateurs d’Ottawa

Tout comme leurs rivaux de l’Ontario, les Sénateurs sont sur une mauvaise passe en vertu de deux défaites d’affilée. L’arrivée de plusieurs éléments importants comme Alex DeBrincat et Claude Giroux au cours de l’été devrait en principe aider le jeune noyau constitué entre autres de Brady Tkachuk et de Thomas Chabot à s’épanouir. Toutefois, l’équipe joue pour ,500 et D.J. Smith est un autre instructeur-chef qui risque de ressentir davantage de pression. Il est vrai cependant que l’absence du gardien Cam Talbot, blessé, fait mal à Ottawa. Celle de l’attaquant Josh Norris, touché à l’épaule, pourrait hanter l’organisation davantage.

Blue Jackets de Columbus

Rien ne va en Ohio, les Blue Jackets venant d’encaisser trois défaites de suite avant de se diriger en Finlande pour deux duels contre l’Avalanche du Colorado. La troupe de Brad Larsen revendique trois victoires en 10 affrontements et occupe la cave de l’Association de l’Est. Pourtant, l’acquisition de Johnny Gaudreau devait donner un peu de lustre à la formation ayant manqué les dernières séries. L’ancien des Flames de Calgary n’est pas vilain avec ses huit points jusqu’ici, mais il ne peut pas arrêter les rondelles. Les gardiens Elvis Merzlikins et Daniil Tarasov affichent tous les deux un taux d’efficacité inférieur à ,900, tandis que le club est le plus généreux de la ligue avec une moyenne de 4,40 buts accordés par sortie.

Blues de St. Louis

Les plus récentes victimes du Canadien de Montréal éprouvent de sérieux problèmes, à la surprise de nombreux observateurs. Avec cinq revers d’affilée, les Blues se trouvent à l’avant-dernier échelon de la section Centrale malgré un bon groupe de vétérans. Parmi ceux-ci, Ryan O’Reilly connaît de gros problèmes : il a marqué un but en huit parties et présente un différentiel de -11. Ses coéquipiers Torey Krug (-10) et Jordan Kyrou (-13) sont également bien en dessous du «point de congélation». Devant le filet, Jordan Binnington cherche toujours ses repères d’ancien gagnant de la Coupe Stanley. Son taux est de ,882.

Canucks de Vancouver

Les troupiers de l’entraîneur-chef Bruce Boudreau ont mis énormément de temps à se mettre en marche. Leur patron derrière le banc a dû patienter le huitième match de la campagne pour savourer une première victoire en 2022-2023 et une 600e en carrière dans la LNH. Les Canucks peuvent s’encourager à l’idée qu’ils ont gagné leurs deux derniers rendez-vous et que le défenseur Quinn Hughes est proche d’un retour au jeu. Avant cela, l’équipe a peiné à conserver ses avances en fin de rencontre. Dans les sept premiers duels du calendrier régulier, ils ont été dominés 15 à 1 en troisième période. Thatcher Demko (moyenne de 4,05 et taux de ,874) devra ainsi élever son jeu d’un cran si ses coéquipiers veulent remonter la pente au classement.