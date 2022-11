Le monde du golf ne sera plus jamais le même

Les 4 Aces l’ont fait. Ils ont remporté la compétition par équipe, un coup devant les surprenants Punch GC de Cameron Smith. Dans un scénario parfait, sur un terrain parfait. La LIV a conclu sa saison 2022 de belle façon, en s’assurant d’une chose : d’avoir changé le monde du golf à jamais.

Lors de la dernière ronde du championnat par équipe de la LIV présentée sur nos ondes, Cameron Smith aura chauffé DJ et ses comparses jusqu’à la toute fin. Point de classement ou pas, Cameron Smith vient de montrer à tout le monde, encore une fois, qu’il est parmi les meilleurs au monde. (De toute façon, est-ce que ce classement est encore valable?)

L’Australien a ramené une carte de -7 sur un parcours, le Doral, asséché par le soleil des derniers jours, exposé aux grands vents et surtout bien prêt à recevoir les gros canons du circuit Norman. La position des drapeaux au 9, au 16 et au 18 pouvait en un claquement de doigts changer l’issue du parcours d’une équipe au complet. Le + 2 de Leishman en parcours de fermeture est arrivé à un bien mauvais moment, lui qui en match play, le vendredi et le samedi à été intraitable.

Bref, au terme de ces 8 tournois, 7 présentés sur nos ondes, nous comprenons mieux la théorie du format en équipe, après l’avoir vécu de près. Comment ne pas aimer? Comment ne pas être surpris? HV3 bat Brooks Koepka dans un affrontement à sens unique, mais se fait quand même éliminer, car ses Niblicks n’auront pas été à la hauteur de sa performance à lui. Laurie Canter qui défait Patrick Reed, un redoutable joueur de match play, mais doit quand même rentrer à la maison parce ses Cleeks n’auront pu résister au rouleau compresseur des 4 Aces.

Ian Poulter à été ramené sur terre par Koepka. Garcia à sorti Cameron Smith avec brio pour prouver à quel point la partie par trou, c’est sa recette lui. Bref, depuis vendredi, Steve et moi, depuis notre studio dans la bâtisse de TVA à Montréal sommes assommés par le talent qui se présente devant nous, mais majoritairement par les revirements de situations tous aussi improbables les unes que les autres.

C’est ce week-end que le format par équipe de la LIV est réellement née. J’adore, je m’y accroche assez férocement. Comme Dave à Laval, comme Gilbert sur la Côte-Nord, comme Jean-Yves au Lac Saint-Jean, comme Isabelle à Trois-Rivières. Comme tous ceux et celles qui nous écrit depuis le début de la saison pour nous témoigner leur intérêt et pour nous dire que... « maudit que ça fait du bien! »

Maintenant cap sur 2023.

Une pause bien méritée, la LIV prépare son année 02

« Oui, mais il y avait pas mal plus de monde à la Coupe Ryder! » ....

J’espère. C’est la plus grande compétition de golf au monde, sans équivoque. La LIV est vielle de 8 tournois. Calme-toi, chef.

Le focus pour la LIV en 2023: bâtir un calendrier global qui leur permettra de débarquer dans des marchés à conquérir comme l’Espagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et... le Canada. Ne vous étonnez pas de voir au calendrier, qui sera annoncé dans les prochaines semaines, un arrêt dans un terrain torontois. La liste des possibilités est longue. Si les rêves sont permis, permettez mois d’espérer voir les grandes tours noires de la LIV s’installer dans les maritimes sur les allées du mythique Cabot Cliffs, mais ça, c’est moi.

L’autre focus: le pain et le beurre de la LIV... les joueurs. L’année de rodage est finie. Les dés sont lancés, les mauvais comédiens seront démasqués. Bien beau dire en pleine télé que tu resteras sur le PGA Tour jusqu’au bout de la nuit, mais force est de constater, que les meilleurs recruteurs de la LIV seront les meilleurs joueurs de la LIV.

Les discussions seraient vives entre Xander Schauffele, Patrick Cantlay, Mito Perreira et leurs amis sur le circuit Norman. Deux joueurs du top 10 mondial, visiblement intéressé par cette nouvelle façon de jouer du golf.

Pour les dirigeants de la LIV, c’est clair comme de l’eau de roche, c’est avant la fin de 2022 que les formations seront annoncées. Les 48 joueurs, plus le réserviste de chaque formation. Sous forme de franchise sportive, les joueurs pourraient également avoir un rôle administratif à y jouer, en tant qu '«actionnaires».

Si les Turk Pettit, James Piot, Hennie Du Plessis, Wade Ormsby et autres sont en danger, gageons que les volontaires pour les remplacer se bousculeront aux portillons.

Il reste deux trucs a régler: les points de classement et l’accès aux tournois majeurs.

Pour les points de classement, le classement actuel est déjà périmé. Comment affirmer que les chiffres et les points qu’on nous présente sont réels sachant que des joueurs comme Dustin Johnson et Cameron Smith dégringolent au classement chaque semaine, malgré leurs performances incroyables? Ma prédiction: une nouvelle entité verra le jour plus tôt que tard et les classements mondiaux auront plus d’une lecture, comme à la boxe, comme au tennis.

Le dernier sujet, mais le non le moindre... les tournois majeurs. Martin Slumbers de la R&A, qui sanctionne The Open à été clair: les joueurs de la LIV ayant accès de par leur statut, au tournoi y seront. Cameron Smith y sera, sans faute. Jusqu’à ses 60 ans, comme l’exemption le stipule. Pour les autres, on est en train de mettre pied un système de qualifications qui permettra aux autres joueurs, appartenant à l’élite mondiale de se classer.

Slumbers l’a dit: « le tournoi est un Open. Depuis 150 ans. Nous ne pouvons, par respect pour les compétiteurs, et le tournoi, changer le cours de l’histoire ».

Voilà la raison pour laquelle Adam Scott sera un des premiers jours à virer sa veste de bord. Mi-décembre 2022, il sera annoncé comme un membre du Punch GC.

Maintenant, le US Open est aussi ... un Open. Comment justifier que Brooks Koepka (2017,2018) Bryson Dechambeau (2021) Martin Kaymer (2014) ne pourrait y participer? Alors que de l’autre côté de l’océan, on fait preuve de lucidité et qu’on respecte les exemptions remportées? Comment fournir une explication qui se tient?

Si. Xander et Cantlay débarquent sur la LIV... croyez-vous vraiment que de se présenter en Italie en 2023 pour la Ryder Cup, sans DJ, sans Xander, sans Cantlay, sans Brooks, sans Bryson... ça fait du sens? Ne cherchez pas partout dans la pièce... Ce serait complètement ridicule, voire même stupide.

Et savez-vous ce qui serait encore plus stupide? De les inviter dans les tournois majeurs, mais de ne pas les inclure dans les promos, dans les conférences de presse, et que si, ils prennent la tête d’un des tournois, ne pas les inclure équitablement dans la couverture télé. Oh. Minute. Ça c’est l’idée du DP World Tour...

Et présentement, le DPWT a beaucoup plus besoin de Sergio Garcia, de Patrick Reed, de Paul Casey... que ceux-ci ont besoin du circuit de Keith Pelley.

Bref, bon repos aux athlètes qui nous auront donné un spectacle phénoménal cette saison. Merci à vous tous pour vos commentaires, pour vos échanges, pour votre engagement. Merci de votre ouverture, de votre curiosité et surtout merci de votre amour pour le golf.

Merci à mon partenaire Steve Foisy, qui dans la chaise à côté de la mienne à été exceptionnel tout au long de la saison. J’espère vivement passé mes week-ends à ses côtés jusqu’à mes vieux jours. (Que je suis romantique). Merci aux réalisateurs et aux techniciens qui ont fait de show ce qu’il a été, un grand succès.

Et surtout merci à LP Neveu et à Martin Larcoque pour la confiance. Du golf à TVA Sports, enfin!

L’entre-saison arrive à point pour votre animateur aussi. Après huit épisodes de l’émission sur le East Coast Pro Tour « Les Pros », neuf épisodes de « Sortez Golfez » sur la route et 7 fins de semaine de tournoi de la LIV... Il est grand temps de rentrer à la maison pour l’entre saison pour accueillir notre petite fille qui verra le jour d’une journée à l’autre. Milan, son grand-frère, sa maman et son papa ont tous très hâte de l’accueillir au sein de notre quatuor qui sera maintenant complet.

Hâte d’attaquer 2023! À bientôt!