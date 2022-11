Le CH s'incline sèchement au Minnesota

Kirill Kaprizov a marqué deux buts en deuxième période pour mener Wild du Minnesota à une victoire de 4 à 1, mardi soir, contre le Canadien de Montréal.

Après une bonne première période du Tricolore, le Wild a frappé rapidement au deuxième tiers pour prendre le contrôle de la rencontre.

Alors qu’il y avait seulement un peu plus d’une minute d’écoulée, Mason Shaw a glissé la rondelle entre les jambes de Jake Allen. Un peu plus de deux minutes plus tard, Kaprizov a marqué son septième but de la campagne en avantage numérique.

Avec cinq minutes à faire à la période, Kaprizov s’est présenté à deux contre un avec son coéquipier Marco Rossi. David Savard a tenté de bloquer la rondelle, mais le jeune Autrichien l’a habilement fait dévier au vol pour la remettre à Kaprizov, qui a ensuite battu le portier du Tricolore. Il s’agissait d’un premier point pour Rossi dans le circuit Bettman.

Nick Suzuki a privé Marc-André Fleury d’un blanchissage en troisième période, avec son cinquième but de la campagne. Le capitaine a reçu la passe de Kirby Dach avant de surprendre le portier québécois.

Marc-André Fleury s’est dressé devant 34 tirs pour signer une cinquième victoire cette saison.

Matt Boldy a inscrit le quatrième filet du Wild dans un filet désert.

Le jeune Juraj Slafkovsky a été ébranlé en fin de match, après un coup d’épaule de Rossi.

Le Canadien se dirigera à Winnipeg pour y affronter les Jets, jeudi soir.

TROISIÈME PÉRIODE

18:38 - En fin de match Juraj Slafkovsky est frappé inutilement par Marco Rossi et il tombe violemment contre la bande.

Slafkovsky renversé violemment par Rossi -

16:52 - BUT! Matt Boldy marque un dans filet désert sur une passe de Connor Dewar alors que les Canadiens ont été surpris par leur vitesse.

Confusion chez le CH, Boldy marque dans une cage déserte -

13:30 - BUT! Nick Suzuki réduit l'écart à deux buts en marquant sur réception en avantage numérique, sur une passe de Kirby Dach.

Suzuki déjoue Fleury en supériorité au Minnesota -

12:11 - Tyson Jost est chassé pour double-échec à l'endroit d'Arber Xhekaj.

00:00 - Début du troisième tiers.

DEUXIÈME PÉRIODE

14:55 - Les Canadiens sont punis pour avoir contesté le but du Wild qui était bon.

14:55 - BUT! Kirill Kaprizov inscrit son deuxième but du match et Marco Rossi obtient son premier point dans la LNH.

Kaprizov marque son 2e du match face aux Canadiens -

08:50 - Matt Boldy est puni pour avoir accroché Brendan Gallagher.

04:22 - Juraj Slafkovsky est chassé pour avoir fait trébucher Steven Fogarty.

03:29 - BUT! Kirill Kaprizov double l'avance des siens en avantage numérique grâce à une superbe déviation devant le filet.

Kaprizov double l'avance du Wild face aux Canadiens en supériorité -

02:07 - Joel Armia est puni pour obstruction sur le gardien de but Marc-André Fleury.

01:09 - BUT! Mason Shaw marque le premier but de la rencontre en récupérant un retour de lancer de Joel Eriksson Ek.

Jake Allen accorde un but chancelant à Mason Shaw -

00:00 - Début du deuxième vingt.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Aucun but n'a été marqué et aucune pénalité n'a été décernée au cours des 20 premières minutes de jeu. Les Canadiens ont mené 15-7 au chapitre des lancers.

00:00 - Début de la rencontre.