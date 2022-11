De gros chiffres à atteindre pour des grands du hockey

La chasse au record du plus grand nombre de buts marqués en carrière d’Alexander Ovechkin se poursuit, mais l’attaquant des Capitals de Washington n’est pas le seul à viser des marques symbolisant la réussite dans le hockey professionnel.

Le numéro 8 a enfilé l’aiguille pour une 785e fois en saison régulière dans un revers de 3 à 2 en prolongation contre les Hurricanes de la Caroline, lundi soir. Il s’est du même coup approché davantage de Gordie Howe, détenteur du deuxième rang de l’histoire de la Ligue nationale avec 801 filets; Wayne Gretzky demeure au sommet à 894 réussites.

Toutefois, d’autres joueurs actifs méritent un peu d’attention, car ils pourraient faire parler d’eux prochainement, que ce soit cette saison ou dans les suivantes.

Sidney Crosby, 521 buts

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh a fait bouger les cordages quatre fois jusqu’ici et il reste encore loin du total de 600. Cependant, ses prochains buts lui permettront de dépasser quelques noms intéressants du monde du hockey. Sidney Crosby occupe le 38e rang des buteurs et son prochain lui vaudra de rejoindre Pat Verbeek. Puis, deux anciens Penguins seront ensuite dans sa mire, soit Bryan Trottier (524) et Marian Hossa (525). Si aucun pépin ne se trouve sur sa route, le célèbre hockeyeur pourrait conclure la campagne dans le top 30. C’est d’ailleurs le Québécois Michel Goulet, qui détient la 30e place avec 548 buts, quatre de plus que Maurice Richard, 31e.

Steven Stamkos, 488 buts

Le joueur-vedette du Lightning de Tampa Bay a bon espoir de devenir cette année le 47e homme de l’histoire à totaliser au moins 500 buts. Il est actuellement au 50e rang et il devrait coiffer au passage Norm Ullman, Jean Ratelle et Glenn Anderson, qui se sont tous arrêtés entre 490 et 500 filets. La très bonne nouvelle pour Steven Stamkos, c’est qu’il connaît un départ-canon : sept buts à ses neuf premières joutes. Il n’a d’ailleurs pas perdu sa touche en avantage numérique, ayant fait scintiller la lumière rouge cinq fois avec un homme en plus. Par ailleurs, il est également près de la marque des 1000 points, puisqu’il en compte 981.

Evgeni Malkin, 448 buts

Le grand comparse de «Sid the Kid» a également ses visées bien personnelles en cette saison 2022-2023. «Geno» est à 10 rencontres du plateau des 1000. Pour ce qui est des buts marqués, il est 63e et ses deux prochaines réalisations lui vaudront de rejoindre Doug Gilmour et Peter Stastny. Quand il atteindra le chiffre de 452 buts, il sera officiellement un membre du top 60 des meilleurs francs-tireurs, ex aequo avec Rod Brind’Amour. S’il évite les blessures, il devrait chauffer dangereusement Denis Savard (56e) et Alexander Mogilny (55e), tous deux à 473 buts.

John Tavares, 395 buts

Le capitaine des Maple Leafs de Toronto et son coéquipier William Nylander dominent leur club avec quatre buts cette année. Voilà qui est de bon augure pour John Tavares, qui est tout près du total de 400. Présentement au 111e rang de tous les temps, il rejoindra le top 100 dans les prochains mois, à moins d’un imprévu. L’ancien des Islanders de New York a également de bonnes chances de se retrouver dans le groupe des joueurs avec 1000 matchs derrière la cravate; il en a joué 959 jusqu’à maintenant.

Anze Kopitar, 367 buts

L’idée de voir Anze Kopitar se rendre à 400 buts dès cette saison demeure un pari risqué, mais possible. Cependant, il faut savoir que le porte-couleurs des Kings de Los Angeles, qui a enfilé l’aiguille deux fois depuis le début des hostilités, n’a pas offert une production d’au moins 35 filets depuis 2017-2018. Et il a pratiquement le double de mentions d’aide (710) à son actif. Il est plus logique de penser qu’il s’approchera du nombre de 390. Les intéressés seront ravis de savoir que Martin St-Louis est 117e avec 391 buts en carrière.