C’est fini pour Steve Nash à Brooklyn

Les Nets de Brooklyn et l’entraîneur-chef Steve Nash ont décidé de mettre fin à leur association, mardi.

Le divorce a été scellé au lendemain d’un gain de 116 à 109 face aux Pacers de l'Indiana et à quelques heures d’un affrontement contre les Bulls de Chicago.

Le Canadien de 48 ans était à la barre des Nets depuis le 3 septembre 2020 et a maintenu un dossier de 94-67. En sept parties en 2022-2023, le club de la Grosse Pomme connaît bien des difficultés avec une fiche de 2-5.

«C’était une expérience incroyable qui comprenait plusieurs défis pour lesquels je suis très reconnaissant», a déclaré Nash dans un communiqué où il remercie les propriétaires des Nets.

«Ce fut un plaisir de travailler tous les jours avec les joueurs, notre équipe performante et l’état-major. Je suis particulièrement reconnaissant envers mon équipe d’entraîneurs et les responsables du vidéo. Il s’agit d’un groupe talentueux qui se démarque par son caractère et son professionnalisme.»

«Nous tenons à remercier Steve pour tout ce qu'il a apporté à notre concession au cours des deux dernières saisons», a déclaré le directeur général Sean Marks dans un communiqué.

«Depuis qu'il est devenu notre entraîneur-chef, Steve a été confronté à un certain nombre de défis sans précédent, et nous sommes sincèrement reconnaissants pour son leadership, sa patience et son humilité tout au long de son mandat. Personnellement, ce fut une décision extrêmement difficile. Cependant, après de longues délibérations et une évaluation de la façon dont la saison a commencé, nous avons convenu qu'un changement est nécessaire en ce moment.»

Avant de faire le saut comme entraîneur, Nash a disputé 18 saisons comme joueur dans la NBA. Il a porté les couleurs des Suns de Phoenix, des Mavericks de Dallas et des Lakers de Los Angeles. L’ancien meneur a par ailleurs été intronisé au Temple de la renommée du basketball en 2018.