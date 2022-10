Top 5 des équipes qui étonnent le plus jusqu'à maintenant

Le mois d’octobre s’achève et certaines équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’ont pas encore disputé 10 matchs cette saison, mais il y en a quelques-unes qui connaissent un départ surprenant.

Certes, l’échantillon reste modeste et beaucoup de hockey sera joué d’ici la mi-avril, sauf que des formations peuvent espérer mieux que prévu, du moins, si elles sont en mesure de maintenir la cadence et d’éviter les blessures en cours de route. Dans un tel cas, les pronostics des experts risquent de prendre le bord avant longtemps.

- Canadiens de Montréal

Plusieurs ont prédit une autre campagne misérable au Tricolore, qui a conclu 2021-2022 dans la cave du classement général avec seulement 22 victoires. Évidemment, le début de saison actuel, marqué par cinq gains en neuf sorties, ne constitue pas une certitude quant à la suite, mais le tout est de bon augure.

Le jeune Juraj Slafkovsky s’adapte tranquillement à la LNH, tandis que les jeunes Cole Caufield et Nick Suzuki dirigent l’offensive du club. Et, bonne nouvelle, l’attaque massive s’est réveillée samedi avec deux buts contre les Blues de St. Louis.

À l’arrière, David Savard affiche une bien meilleure mine que l’an passé : il joue en moyenne plus de 22 minutes par soir.

- Bruins de Boston

Jusqu’ici, les Bruins ont fait taire ceux qui doutaient d’eux pendant l’été grâce à leurs huit victoires en neuf parties leur valant la tête de la ligue. L’entraîneur-chef Jim Montgomery semble avoir la main heureuse, surtout à l’avant. L’offensive de Boston a produit le plus grand nombre de buts dans la LNH avec 39. David Pastrnak est tout feu tout flamme avec 17 points et le capitaine Patrice Bergeron est comme le bon vin avec ses neuf points et son différentiel de +8.

Devant le filet, Linus Ullmark est étincelant en vertu d’un taux d’efficacité de ,945 et d’une moyenne de buts alloués de 1,70.

- Golden Knights de Vegas

Au Nevada, les Golden Knights semblent déterminés à faire oublier leur dernière exclusion des séries. Avec huit triomphes en 10 rencontres, ils occupent le sommet de la section Pacifique et l’une des raisons de leurs succès est le travail défensif. La troupe du pilote Bruce Cassidy a concédé 17 filets jusqu’à maintenant. Elle peut remercier ses deux hommes masqués Logan Thompson (moyenne de 1,69 et taux de ,943) et Adin Hill (moyenne de 1,72 et taux de ,940), qui ne sont pas pourtant des vedettes du circuit.

Jack Eichel est le meilleur pointeur des siens avec 10 points, mais ce qu’il faut retenir, c’est que huit joueurs présentent une fiche de +5 ou mieux. Shea Theodore est le meilleur à +11.

- Flyers de Philadelphie

L’arrivée du bouillant John Tortorella chez les Flyers a revigoré le contingent à Philadelphie, à commencer par Carter Hart. Ce dernier est invaincu en temps réglementaire et a maintenu un taux de ,938. Il ressemble finalement davantage au gardien que l’organisation souhaite voir durant de nombreuses années, de sorte que les siens ont récolté 11 points en huit sorties.

À la défense, Tortorella compte beaucoup sur Tony DeAngelo et Ivan Provorov, qui ont joué en moyenne plus de 23 minutes par match. Grâce à ses quatre filets, Travis Konecny est le meilleur franc-tireur du club, mais Kevin Hayes surprend avec neuf mentions d’aide.

- Devils du New Jersey

Avant les duels de lundi soir, les Devils trônaient au premier rang de la section Métropolitaine grâce à 12 points. Contrairement à l’époque Martin Brodeur, l’offensive est un facteur déterminant dans les succès de l’équipe qui a touché la cible 31 fois. Jesper Bratt domine avec 15 points, tandis que Nico Hischier et Jack Hughes en ont amassé neuf et huit dans l’ordre.

Au plan défensif, le club se débrouille bien : l’unité d’infériorité numérique occupe le quatrième rang de la ligue avec un pourcentage de réussite supérieur à 93 %.