Série mondiale: le troisième match reporté

Le troisième affrontement de la Série mondiale entre les Astros de Houston et les Phillies de Philadelphie n’aura finalement pas lieu lundi soir, parce que la météo ne le permet pas en Pennsylvanie.

C’était censé être le premier duel de l’ultime étape de la saison 2022 du baseball majeur au Citizens Bank Park. Les deux formations s’étaient échangé les honneurs lors des deux affrontements présentés au Minute Maid Park.

Le troisième match sera plutôt disputé mardi, tandis que le quatrième affrontement se jouera mercredi et le cinquième jeudi. Si nécessaire, le sixième et le septième match auront respectivement lieu samedi et dimanche à Houston.